In de media: ‘C&A sluit 100 Duitse winkels’

C&A sluit naar verluidt 100 Duitse winkels. Het nieuws wordt gemeld door Manager Magazin. C&A reageert tegen FashionUnited DE dat het nummer dat wordt genoemd voor mogelijke winkelsluitingen puur speculatief is.

Manager Magazin meldt dat C&A met het ‘Turnaround Germany’ programma de Duitse markt gaat herstructureren. Duitsland is de belangrijkste merk voor het modemerk. Het programma bevat onderhandelingen over huur. Wanneer een verhuurder niet de gewenste concessies doet, wil C&A het pand verlaten, aldus het programma in handen van Manager Magazin. Hoeveel Duitse locaties gesloten gaan worden is nog niet besloten.

Een woordvoerder van C&A reageert schriftelijk: “We kijken constant naar ons netwerk en beslissen op basis van marktanalyses of een locatie gaat sluiten, maar ook of we moderniseren en nieuwe winkels gaan openen. De nummers die worden genoemd in de media voor mogelijke winkelsluitingen de komende jaren zijn puur speculatief.” Daarbij meldt het bedrijf dat werknemers altijd eerst worden ingelicht over sluitingen.

Winkels in Dessau, Rottenburg, Witten en Stadthagen gaan sluiten. Hier zijn de werknemers al van op de hoogte gebracht. C&A heeft in Duitsland 453 winkels van de in totaal 1400 winkels. In 2017 trok het merk zich al terug uit Rusland en sloot het 13 van de Franse winkels.