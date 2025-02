In gesprek met Bomont: volgende generatie en uitbreiding met grootste winkel ooit

Mode en interieur-retailer Bomont zoekt al meer dan 35 jaar naar de perfecte balans tussen groei en welzijn. "Het bedrijf groeit stabiel," vertellen Ron Bouwman (eigenaar) en Nawish Baars (mede-eigenaar) met een glimlach in een gesprek met FashionUnited. Het familiebedrijf telt momenteel 14 fysieke winkels in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland, met een vijftiende winkel in de planning. In dit gesprek delen de eigenaren van Bomont hun visie op de toekomst.

Bomont heeft in het verleden vele strategische keuzes gemaakt, zoals het stoppen met de verkoop van kinderkleding. Zijn er andere strategische keuzes waar jullie nu mee bezig zijn?

Baars: “We vernieuwen onze winkels continu omdat we de klantbeleving willen verbeteren met nieuwe materialen, meubels en verlichting. Recent is onze winkel in Etten-Leur volledig vernieuwd. Het is een strategische keuze om de winkelervaring te upgraden.”

Wat bedoelen jullie precies met het ‘upgraden’ van de winkelbeleving?

Baars: “Elk detail moet de juiste sfeer creëren. Denk aan de tegeltjes op de muur, de kleuren en winkelinrichting. Alles moet ertoe bijdragen dat je als klant geprikkeld wordt.”

Bouwman vult aan: “We zoeken steeds naar een balans tussen esthetiek en functionaliteit, waarbij natuurlijke materialen zoals hout en lichtere kleuren zorgen voor een comfortabele sfeer. Het moet een soort 'thuiskomen' gevoel oproepen zodat de klant zich welkom voelt.”

Hoe blijven jullie op de hoogte van de laatste trends op het gebied van winkelinrichting?

Baars: “Ron reist de wereld over voor inspiratie. Hij bezoekt beurzen en andere winkels. De trends die hij ziet, verwerken we vervolgens in onze nieuwe winkelconcepten samen met interieurbouwers en ontwerpers.”

Bouwman vult aan: “We combineren de trends uit de modewereld met die uit de interieurwereld, wat ons uniek maakt. De manier waarop we onze winkels inrichten, volgt vaak de laatste trends, maar we houden altijd onze eigen identiteit intact.”

Hoe zouden jullie de merkidentiteit van Bomont omschrijven?

Baars: “We richten ons niet alleen op kleding, maar bieden al meer dan 35 jaar een complete winkelervaring waarbij mode en lifestyle samenkomen. Klanten komen daarom bij ons voor de unieke mix van mode en interieur. ”

Bouwman vult aan: “Wij verkopen niet de duurste, maar wel de leukste artikelen.”

Wat zijn de belangrijkste factoren bij het openen van nieuwe winkels?

Baars: “Wij selecteren locaties waar het Bomont-concept goed aansluit en waar we een breed merkenaanbod kunnen presenteren. Veel van onze klanten zijn toeristen en dagjesmensen. Een aantrekkelijke ligging is daarom essentieel. Daarnaast spelen de huurvoorwaarden een belangrijke rol.”

Wie is de ideale klant voor Bomont?

Baars: “De ideale klant is een man of vrouw tussen de dertig en zestig jaar, die veel waarde hecht aan de kwaliteit van leven. Het gaat om echte levensgenieters: mensen die van reizen en lekker eten houden. We bieden een selectie van mooie, kwalitatieve merken, zowel in mode als in living, die goed aansluiten bij deze levensstijl.”

Jullie samenwerking met leveranciers is makkelijker geworden. Wat is de belangrijkste reden hiervoor?

Baars: “De samenwerking met onze leveranciers is geïntensiveerd. Een belangrijke reden is dat wij onze leveranciers nu nog meer als partners zien. We werken steeds nauwer samen om de items goed in de markt te zetten, en dat wordt gewaardeerd door de leveranciers. Ze weten dat we betrouwbaar zijn en dat we elkaar versterken.”

Hoe houden jullie de banden met leveranciers warm?

Bouwman: “Ons inkoop team bezoekt regelmatig beurzen en leveranciers, en ik ga vaak mee. Het onderhouden van relaties is essentieel voor ons succes.”

Baars vult aan: “Daarnaast hebben we een marketingafdeling die constant in contact staat met onze leveranciers. We organiseren vaak Brand Days, waarbij we samen met leveranciers leuke evenementen organiseren, zowel voor onze klanten als voor collega's.”

“Wij organiseren modeshows, onze merken presenteren hier de nieuwste collecties. Daarnaast nodigen we leveranciers uit voor kwartaalmeetings. Er is dus veel interactie, en de merken vinden het vaak leuk om deel uit te maken van onze dynamiek.”

Hebben jullie bepaalde lange termijn doelen?

Bouwman: “Voor ons is het belangrijk dat we financieel gezond blijven en dat onze collega’s het leuk vinden om bij Bomont te werken. We willen een stabiel bedrijf blijven, zoals we nu zijn, en blijven ontwikkelen. Het gaat ons echt om de juiste balans tussen groei en welzijn.”

En hoe kijken jullie naar de rol van e-commerce?

Baars: “Onze webshop dient al meer dan 12 jaar vooral als een etalage. Klanten kunnen op onze website inspiratie opdoen, zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven en spaarpunten inleveren. De groei in de fysieke winkels is groter dan online, en dat blijft voor ons de focus.”

Bouwman vult aan: “We bieden klanten de mogelijkheid om artikelen die niet op voorraad zijn in de winkel via de webshop te bestellen en naar hun huisadres afgeleverd te krijgen.”

Wat zijn de grootste veranderingen die jullie hebben gezien in de e-commerce?

Baars: “De meest ingrijpende ontwikkeling van de afgelopen jaren is de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). AI heeft enorme vooruitgang geboekt en is inmiddels geïntegreerd in vrijwel alle aspecten van e-commerce, van geautomatiseerde klantenservice tot het genereren van productomschrijvingen.”

Technologische ontwikkelingen bijhouden kan uitdagend zijn. Hoe gaan jullie daarmee om?

Baars: “Het is inderdaad een uitdaging om technologische ontwikkelingen bij te houden. Maar we blijven investeren in de juiste technologieën en opleidingen voor ons team. We proberen altijd voorop te blijven lopen door proactief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die de klantbeleving en onze bedrijfsvoering verbeteren.”

“De grootste uitdaging is het vinden van de juiste AI-oplossingen en deze integreren in bestaande softwarepakketten, zodat alles soepel werkt. Er zijn veel verschillende AI aanbieders en daarom is het belangrijk om te filteren welke aanbieders van AI-oplossingen kwalitatief en geschikt zijn voor de lange termijn.”

“Dit doet me erg denken aan de beginjaren van e-commerce, waar bedrijven eerst moesten uitvinden welke software het beste werkte. We verwachten dat AI in de toekomst een grotere rol gaat spelen, niet alleen in e-commerce, maar ook in andere bedrijfsafdelingen zoals logistiek, inkoop en finance. Het is zelfs niet ondenkbaar dat AI in de toekomst ook in winkels gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld met AI-spiegels die klanten helpen bij het kiezen van kleding.”

Hoe gaat het financieel met Bomont?

Bouwman: “Bomont is financieel gezond en werkt op eigen middelen. Dit betekent dat we niet afhankelijk zijn van externe financiering zoals private equity of banken. Het familiebedrijf groeit gestaag. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf in staat is om zich op lange termijn te blijven ontwikkelen. In de afgelopen jaren zijn we nooit in een situatie terechtgekomen waarin we verlies moesten nemen. We hebben altijd winst gedraaid, zelfs in tijden van economische onzekerheid.”

Zijn er specifieke waarden die jullie belangrijk vinden binnen het bedrijf?

Baars: "We investeren veel in training en opleiding. Dat heeft ertoe geleid dat we twee keer zijn uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de sector handel. Dat was nooit een doel op zich, maar het bevestigt wel dat we de juiste dingen doen. We bieden doorgroeimogelijkheden aan. Regelmatig starten onze collega’s bij ons als stage- collega en groeien door naar een leidinggevende rol."

"Familie is een hele belangrijke kernwaarde. Twee keer per jaar organiseren we een groot feest voor al onze collega’s. Of je nu stage-collega bent, in het weekend werkt of fulltime bij ons werkt – iedereen hoort erbij. Daarnaast geven we collega’s niet alleen kerstpakketten, maar ook iets leuks met Pasen en Sinterklaas. En als een winkel een omzetrecord breekt, ontvangen alle collega’s een mooi cadeau."

Wat betekent ‘familiegevoel’ binnen jullie bedrijf?

Baars: "We hebben weinig hiërarchie en korte lijnen, waardoor er veel persoonlijk contact is. Ons familiegevoel zit in kleine dingen, zoals Ron die in de kantine luncht met collega’s.”

"We hebben een laag verloop en een laag ziekteverzuim, wat een mooie graadmeter is voor de betrokkenheid binnen ons bedrijf. En dat is na al die jaren ons visitekaartje geworden. Bomont staat bekend als een goede werkgever, een fijn bedrijf met doorgroeimogelijkheden en veel aandacht voor mensen. Dat is iets wat zich op de lange termijn altijd terugbetaalt."

“Toen de krapte op de arbeidsmarkt toenam, begonnen veel bedrijven ineens feestjes te organiseren en cadeautjes uit te delen. Maar dat hebben wij nooit als strategie ingezet – het is gewoon wie we zijn en hoe we zijn.”

Hoe ziet de ideale toekomst eruit voor het bedrijf?

Bouwman: "Mijn zoon (Ralph Bouwman) heeft al jaren de ambitie om bij ons te komen werken. Hij heeft inmiddels zijn TMO-diploma behaald en ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven. Als hij over twee tot drie jaar bij ons komt, zal hij eerst verschillende posities binnen het bedrijf leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij de visie op dezelfde manier zal voortzetten, samen met Nawish."

Is er nog iets wat u met FashionUnited wilt delen dat nog niet aan bod is gekomen?

Bouwman: "Dit voorjaar openen we een nieuwe winkel in Breda, met de Grand Opening op 12 april. We zijn bovendien bezig met een volgend winkelproject, dat meteen de allergrootste Bomont winkel en een flagship store zal worden. De locatie houd ik nog even geheim."