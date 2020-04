In gesprek met het Nederlandse merk Kyra&Ko

Het Nederlandse kledingmerk Kyra&Ko richt zich op de zelfverzekerde vrouw die zich onderscheidend en functioneel wil kleden. Nadat het merk in 2003 werd opgericht, wisselde Kyra&Ko in januari 2019 van eigenaar. Barbara Swaak en Nicole Groeneveld staan nu aan het roer en vertellen over hoe ze omgaan met deze lastige tijd, duurzaamheid en wat hun toekomstplannen zijn.

Waar staat Kyra&Ko voor?

Sinds Kyra&Ko in 2003 is gestart, hebben we onze eigen koers uitgezet. Een duidelijk eigen kleurbeeld met onderscheidende dessins. Dankzij deze aanpak hebben we een authentieke identiteit ontwikkeld die steeds duidelijker is geworden en aansluit bij de wensen van onze klant. De Kyra&Ko look is onderscheidend en tegelijkertijd functioneel.

De vrouwelijke goed combineerbare collectie biedt veel mogelijkheden en kan zowel formeel als informeel gedragen worden. We kijken naar de heersende trends, maar besluiten ze ook niet allemaal te volgen. Onze doelgroep is een zelfverzekerde vrouw die zelf heel goed weet wat wel en niet goed bij haar staat, ze waait niet met alle winden mee. Iedere collectie is een evolutie van de vorige, geen revolutie. Zo bouwen we al jaren aan een stabiel merk, met een consistente uitstraling.

Wij richten ons bewust niet alleen op de vrouw met maat 36, maar juist ook op de wat vollere vrouw. Bij het ontwerpen van de collectie zijn we ons er steeds van bewust dat kleding je mooier moet maken: de pasvorm is flatterend, het moet iets voor je doen! Ook is het belangrijk dat de artikelen niet slechts één seizoen meegaan, duurzaamheid en kwaliteit zijn belangrijke ingrediënten binnen onze collectie.

Waar is de collectie verkrijgbaar?

We hebben ongeveer 500 verkooppunten in diversen landen, naast Nederland, verkopen wij onder andere in Duitsland, België, Oostenrijk, Ierland, Zwitserland en Noorwegen. Nieuwe partners vinden ons of wij vinden nieuwe partners die goed bij ons passen. Zo is ook deze groei gestaag en stabiel.

Daarnaast bieden we onze collectie internationaal aan via FashionCloud op de algemene BtoB shop en via de Clara app. Deze app is vooral heel handig voor de retailer om in de winkel direct te kunnen zien of het artikel nog op voorraad is, zo ja, dan kan het gelijk besteld worden.

Op dit moment hebben wij zelf geen BtoC shop, echter wij ondersteunen onze klanten met packshots en campagne beelden die op het FashionCloud platform voor iedereen beschikbaar zijn.

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Bij Kyra & Ko geloven we in de kracht van het samen doen. We ontwerpen en ontwikkelen de collectie met een klein, toegewijd team gevestigd in Nederland. Wij zijn van mening dat als we het samen doen, dit het beste product oplevert. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen, werken we met zorgvuldig geselecteerde, compliant en geauditeerde, voornamelijk Europese leveranciers. Familiebedrijven die dezelfde focus hebben op kwaliteit en passie voor het maken van duurzame items.

Bij Kyra&Ko geloven we dat geweldige kledingstukken een leven lang meegaan. Wij doen er alles aan om het Kyra&Ko kledingstuk de kwaliteit mee te geven om het jaar na jaar te kunnen dragen; kwaliteit is essentieel voor ons merk.

Daarnaast ontwerpen we met circulariteit in het achterhoofd. Wij gebruiken overgebleven stoffen in bekende stijlen, we ontwerpen nieuwe modellen met resten van oude styles en zorgen ervoor dat de nieuwe collectie-items passen bij eerder gekochte artikelen.

Met andere woorden; ontwerpen voor een lange levensduur en afvalpreventie.

Onze collectie is voor 90% gemaakt in Europa. Dit betekent een kortere reisafstand, dus minder CO2-uitstoot.

We verminderen het gebruik van plastic door meerdere items in een polybag te verpakken en gerecyclede of biologisch afbreekbare polybags te gebruiken.

Daarnaast verzenden we vanaf FW20 onze kleding in gerecyclede kartonnen dozen (er is dus geen nutteloze plastic hanger bij betrokken).

Wat doen jullie met voorraden die overblijven:

Wij zijn een groothandel. Dit betekent dat we produceren wat we verkopen. Maar natuurlijk houden we voorraad om onze klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

Eventuele restanten, na het seizoen, proberen we te verkopen via samplesales.

De restanten na deze evenementen doneren we aan:

Doneren aan Dress for Success. Een non-profit organisatie die kleding doneert aan mensen met een minimuminkomen. ‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven’

Hier helpen wij graag aan mee.

Daarnaast doneren we aan Seinpost Slinge

Een non-profit organisatie die mensen in algemene zin ondersteunt. Seinpost Slinge is een maatschappelijk-diaconale organisatie voor en door wijkbewoners. We werken vanuit onze kernwaarden liefde – geloof – verbinding – acceptatie. We gaan een stap verder dan de reguliere hulpverlening. Onze primaire functie is om een positieve plek in de wijk te bieden waar mensen zich gezien weten én we maken die plek tot een start voor de stap naar een betere toekomst.

Wat doen jullie voor jullie klanten en leveranciers in deze onzekere tijd?

Wij hebben de laatste SS20 leveringen met korting aangeboden, een langere betaaltermijn toegestaan en we ruilen waar mogelijk. Voor FW20 hebben we in overleg de levering voor de maand juli geannuleerd, op dat moment waren de orders nog niet geplaatst bij onze leveranciers. Daarnaast hebben we besloten om voor FW20 het bij slechts drie leveringen te houden i.p.v. de gebruikelijke vijf.

Wij zijn aan het verkennen wanneer we de eerste levering voor winter zullen uitleveren en wanneer we gaan starten met het verkopen van de SS21 collectie. We denken na over manieren om de collecties te presenteren aan onze klanten als we ze niet mogen ontvangen in onze showroom.

Onze packshots en overige campagne beelden zijn beschikbaar op het platform van FashionCloud , deze kunnen worden gedownload voor onder andere de webshops, hier maken onze klanten, in deze tijd, in grote getalen gebruik van. Aangezien we in nauw contact staan met onze retailers en leveranciers en zoveel mogelijk met ze meedenken in deze onzekere tijden, zijn we er van overtuigd dat we er met elkaar doorheen komen. Ook hier geldt ons motto; door samenwerken en meedenken sta je samen sterker.

Daarnaast bedienen we een trouwe en specifieke doelgroep. Ze weet dat ze op onze kwaliteit en pasvorm kan vertrouwen. Die groep vrouwen zijn en blijven we trouw, we gaan er dan ook vanuit dat ze de weg naar onze collectie blijft vinden! Kortom: net als iedereen hebben we dit niet allemaal niet kunnen voorzien, maar zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Op dit moment werken we iedere dag achter de schermen aan nieuwe scenario’s voor de nabije toekomst en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De wereld verandert op dit moment erg snel, dus wat we vandaag bedenken kan morgen achterhaald zijn,

flexibiliteit en samenwerken is en blijft essentieel in deze tijden. Voor ons is het een uitdaging om te zien wat we nog beter kunnen doen in het kader van people, planet en profit. Wij blijven ons daarom verdiepen in hoe we nog duurzamer kunnen worden en hoe we dit het beste kunnen uitdragen. De uitdagingen en kansen voor de toekomst samen met onze huidige klanten en partners aangaan is voor ons op dit moment het belangrijkst.

Op naar het nieuwe normaal!