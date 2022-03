In gesprek met Jan-Derek Groenendaal (GrandVision) over Pearle Studio en EssilorLuxottica

Deze week werd een deel van de nieuwe strategie van GrandVision na de overname door EssilorLuxottica duidelijk. GrandVision introduceert het nieuwe concept Pearle Studio en gebruikt hier honderd voormalige Eyewish-winkels voor. Op deze manier geeft het bedrijf onder andere invulling aan de voorwaarden die de Europese Commissie stelde aan de overname van GrandVision door EssilorLuxottica. FashionUnited spreekt met managing director GrandVision Benelux Jan-Derek Groenendaal.

De Europese Commissie stelde de eis dat GrandVision 142 winkels in Nederland en 35 winkels in België zou afstoten. Ook werd de merknaam Eyewish verkocht. Hierdoor bleven er honderd Eyewish-winkels over die een andere invulling moesten krijgen. “Onze eerste focus is geweest om de verplichting die op ons ligt om de winkels te rebranden als eerste te doen,” zo vertelt Groenendaal tijdens een videocall. “Daar hebben we een plan bij gemaakt en we denken dat dit voor het totale bedrijf de sterkste uitgangspositie brengt en ons in staat stelt het verloren marktaandeel terug te winnen. De komende jaren zullen we zien hoe snel dat gaat.”

De rebranding van de winkels van Eyewish naar Pearle Studio is dus een onderdeel van het voldoen aan de voorwaarden. “We versterken het merk Pearle, verrijken het. Pearle is de marktleider, het heeft een naamsbekendheid van 96 procent,” zo legt Groenendaal uit. “Pearle is wat de meesten consumenten in hun hoofd hebben zitten, Pearle Studio voegt daar iets aan toe.”

De ambitie om verder uit te breiden is er dan ook zeker. GrandVision wil immers het marktaandeel dat is verloren bij het afstoten van winkels weer terugwinnen. Dit kan betekenen dat er meer winkels worden geopend, of wanneer er een interessante partij is in een gebied waarin GrandVision wil zitten, dan wordt er gekeken of er een mogelijkheid is deze partij over te nemen. Het belangrijkste is hierbij de kwaliteit van de oogmeting die bij een optiekretailer wordt gegeven, zo licht Groenendaal toe. Pas als dit bij de kwaliteit van de optiekgroep past, dan wordt er verder gekeken naar de merken die een retailer aanbiedt en welke consumenten er in het gebied lopen.

In gesprek met Jan-Derek Groenendaal over GrandVision, het nieuwe Pearle Studio en EssilorLuxottica

Gevraagd naar verdere plannen die op de planning staan nu GrandVision officieel onderdeel is van EssilorLuxottica antwoord Groenendaal dat de partijen elkaar nu eerst goed leren kennen. “Je hebt een bepaald beeld bij elkaar. ‘Oké, wat is nu het slimst om op korte termijn te doen? Wat moet prioriteit nummer één zijn? Waar zien we de grootste kansen?’ Daar zijn ideeën over en die worden nu uitgewerkt.” De overname van GrandVision door EssilorLuxottica was pas afgelopen december officieel. “Dit jaar zullen we de eerste resultaten van die uitgewerkte strategie zien. Ik verwacht dat we een aantal merken van EssilorLuxottica meer in onze winkels zullen zien.”

Groenendaal licht toe dat EssilorLuxoticca een merkenhuis is met merken zoals bijvoorbeeld Ray-Ban en Persol in het portfolio. GrandVision is daarentegen juist een retailer. “De kruisbestuiving die tussen de twee kan ontstaan, daar ligt een ongelofelijke kracht.”