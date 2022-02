In gesprek met SCALABLES: “Wij geven retailers en merken de regie over hun e-commerce”

Veel bedrijven worstelen met hun e-commerce-activiteiten en laten onnodig groeikansen liggen. SCALABLES is een e-commerce start-up, gericht op het schaalbaar maken van online bedrijven en webshops. Ze brengen hun kennis in, waarmee bedrijven in staat worden gebracht hun e-commerce activiteiten te stroomlijnen en te laten groeien.

SCALABLES werd opgericht door twee ervaren ondernemers uit de e-commerce branche, die – heel toevallig – luisteren naar dezelfde voornaam. Thijs Roosendaal werkte zeven jaar bij Google in Dublin, waar hij grote partijen zoals Mollie en Puma bediende. Zijn compagnon Thijs van Weerdenburg is de voormalig oprichter en mede-eigenaar van Shopmonkey, waar hij verantwoordelijk was voor de bouw van meer dan 1.500 webwinkels, waaronder die van Baskèts, Beachim, FOUR, NIKKIE en Lofty Manner. Samen zetten zij hun kennis en expertise in om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van onder andere supply chain, development, customer support en marketing.

Waarom zijn jullie SCALABLES gestart?

“In de praktijk zien we dat modeondernemers vaak ontzettend succesvol zijn in hun branche, maar door gebrek aan kennis veel te weinig vat hebben op hun e-commerce. Ze weten vaak niet wat er beter kan en in welke partners of oplossingen ze moeten investeren. Ze nemen onhandige beslissingen, laten een schat aan kansen liggen, maken veel te veel kosten én maken het zichzelf daardoor onnodig moeilijk. Dat vinden we zonde.”

Hebben jullie hier praktijkvoorbeelden van?

“Legio! Wanneer we bij een modebedrijf binnenstappen, valt onze mond vaak open van verbazing. In plaats van verkopen is de customer support vaak hoofdzakelijk bezig met zoekgeraakte pakketjes en verkeerde of vertraagde leveringen, logistieke processen verlopen stroef, het voorraadmanagement is niet op orde en retourzendingen worden vaak nog handmatig verwerkt. We zien daarnaast in echt álle gevallen dat er qua marketing serieus geld verspild wordt aan slecht renderende campagnes – vaak ook omdat de prestaties van deze campagnes foutief gemeten worden – of dat ondernemers juist niet durven te investeren omdat ze niet goed beseffen wat er nog te halen valt. Terwijl e-commerce juist de meest schaalbare schakel zou moeten zijn, piept en kraakt het aan alle kanten.”

Hoe lost SCALABLES dit dan op?

“Hoewel het natuurlijk makkelijk praten is als je weet waar je het over hebt, zouden we het heel anders doen als we zelf een modeonderneming zouden runnen. We beseffen echter dat we bij lange na niet de product- en branchekennis hebben. Vanuit die invalshoek bedachten we een ‘win-win’. We laten het ondernemen lekker aan de ondernemer over – die beschikt immers over de branche- en productkennis. Zonder dat we een stuk van de pizza willen bezitten, fungeren we vervolgens in feite als een soort actieve medevennoot, waarbij we kennis en netwerk inbrengen. Hiermee stellen we bedrijven in staat hun e-commerce processen te stroomlijnen, schaalbaar te maken én vervolgens keihard te gaan groeien.”

En wat betekent dat in de praktijk?

“Wij zeggen altijd: wolkenkrabbers kunnen alleen op goed en stevig zand gebouwd worden. We zorgen ervoor dat de basis in beginsel goed gaat staan. Denk hierbij aan het inkoopproces, het platform, de webwinkel, alle data en metingen, de klantenservice, het voorraadsysteem en de gehele supply chain, van inkoop tot verkoop en retour nemen. We zorgen ervoor dat de motor veel zuiniger en efficiënter gaat draaien, maar tegelijkertijd ook een veel hoger toerental aankan én veel langer meegaat. Als alle processen goed ingericht zijn, geven we vervolgens ook daadwerkelijk gas. En goed gas ook! We laten ondernemingen groeien, zonder de hassle en kosten die groei vaak met zich meebrengt.”

En wat is daarbij jullie einddoel?

“Grote spelers als Google en Amazon zijn schoolvoorbeelden van schaalbare ondernemingen. Het maakt bij hen niet uit of ze nu honderd of een miljard orders moeten verwerken, omdat achter de schermen alles is geautomatiseerd en dus rekbaar is. Bij een fysieke winkel is er een limiet aan de hoeveelheid items die in de winkel kunnen hangen en het aantal klanten dat in de winkel past. Online geldt letterlijk ‘the sky the limit’, mits het proces goed is ingericht, de juiste mensen op de juiste plek zitten en de benodigde kennis in huis is.”

“Wij zorgen voor het juiste proces, de juiste mensen én brengen die kennis in huis, waarmee we in staat zijn om naast omzetgroei, ook kostenbesparing te realiseren. Hetgeen zorgt voor een hogere ‘return on investment’, en dus een hogere bedrijfswaardering!”