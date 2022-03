Inclusieve collectie, duurzaamheid en Duitse expansie: Xandres managing director Patrick Desrumaux belicht nieuwe strategie

Met de heropening van de vernieuwde Antwerpse flagship store, introduceert Xandres ineens een nieuwe, inclusieve merkbenadering die het merk zal uitrollen in al haar winkels. FashionUnited sprak met managing director Patrick Desrumaux over zijn nieuwe strategie voor Xandres.

Belangrijk in de nieuwe strategie is dat Xandres en plussize label Xandres Gold één inclusief merk zullen vormen. Was er dan een probleem met die opsplitsing?

Patrick Desrumaux, CEO Xandres: “Ik zou het geen probleem noemen, we maken het onderscheid al vijftien jaar. In september 2021 kwam tijdens een klantenonderzoek echter wel de vraag naar boven waarom plussize steeds in een apart hokje wordt gestopt. Xandres Gold had inderdaad aparte winkels en communicatie, dat kwam bij hen over alsof plussize-vrouwen niet welkom waren bij Xandres. Dus besloten we om er een inclusief merk van te maken, voor elk type vrouw”.

“Sommige stukken zien er identiek uit in een grotere maat maar worden patroontechnisch aangepast voor het comfort. Dat is uniek, niet elk merk doet dat” Managing director Patrick Desrumaux:

Betekent dat ook dat elk stuk in zowel het kleinste als grootste maatje verkrijgbaar is?

Desrumaux: “Ons aanbod is nu al voor zo’n 70 à 75 procent inclusief, met de bedoeling om dat over een paar jaar helemaal te zijn. Het assortiment is opgedeeld in drie segmentaties. Een deel bestaat uit stukken die voor elke maat, van 36 tot 56, identiek zijn. Andere kledingstukken zien er precies hetzelfde uit maar worden vanaf maat 44 patroontechnisch aangepast voor het comfort. Dat is uniek, niet elk merk doet dat. Het kan om een aanpassing gaan van de breedte van de mouwen, de halslijn of wat meer stretch in het materiaal, bijvoorbeeld”.

Nieuwe Xandres flagshipstore in Antwerpen, beeld via Xandres

Hoe werd het winkelconcept precies vernieuwd?

Desrumaux: “We trekken die inclusiviteit door op winkelniveau. In Antwerpen openden we de eerste vernieuwde flagship, in plaats van de twee afzonderlijke winkels. Er is geen aparte ingang en de plussize-items werden subtiel geïntegreerd in het volledige assortiment. Daarnaast hebben we de voorbije twee jaar meer ingezet op het digitale – de fysieke winkels zijn immers drie keer gesloten geweest. In de winkel vertaalt zich dat in drie kiosken waar de klant een online bestelling kan plaatsen, bijvoorbeeld als een bepaalde maat daar niet meer beschikbaar is. Klanten kunnen ook een Xandres-app downloaden op hun telefoon waarmee ze tijdens het shoppen een paslijstje kunnen samenstellen door stukken te scannen. Dat sturen ze door naar de stockruimte zodat het winkelpersoneel de items in de gewenste maat naar de paskamers kan brengen. Op die manier is er minder verloop tussen stock en winkel en komt er meer tijd vrij voor het service-aspect”.

“De webshop voor de Duitse markt is niet gewoon een vertaling van de bestaande, we voorzien aparte content en werken met lokale influencers” Managing director Patrick Desrumaux:

Na de Benelux heeft Xandres expansieplannen voor de Duitse markt. Wat houdt dat concreet in?

Desrumaux: “In Duitsland voorzien we drie verkoopskanalen. Allereerst lanceerden we een webshop, specifiek voor de Duitse markt. Dat is niet gewoon een Duitstalige versie van de bestaande website, we voorzien aparte content en werken ook met lokale influencers zoals de bekende actrice Veronica Ferres en haar dochter Lilly Krug. Daarnaast is er de showroom in Düsseldorf waar multimerkenwinkels hun keuze kunnen maken uit het aanbod. We lanceerden Xandres zopas ook op Zalando Duitsland, in het premium segment. Volgende week volgt het platform van Van Graaf. Zo is het label voor het eerst via online marktplaatsen verkrijgbaar”.

Hoe doet Xandres het intussen op de Nederlandse markt?

Desrumaux: “In 2019 openden we de showroom in Naarden en een eerste winkel in Den Bosch. Xandres wordt er intussen verkocht bij 55 multimerkenwinkels. Onze flagship doet het goed, we halen de targets die we vooropgesteld hadden. Al kost het wel meer moeite om de Nederlandse klant te bereiken, we moeten meer uitleg geven. In België is Xandres al goed gekend, mensen weten waar het merk voor staat”.

“Van de fabrieken waarmee we werken vragen we dat ze gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat er partners kunnen wegvallen als ze die doelen niet halen” Managing director Patrick Desrumaux:

Xandres bracht onlangs ook een duurzaamheidsrapport uit en brak met Black Friday. Zijn dat beslissingen die volgen uit de pandemie?

Desrumaux: “Duurzaamheid zat sowieso al in ons dna: we maken tijdloze stukken die lange tijd meegaan, geen fast fashion. Maar het bewustzijn rond duurzaamheid is de laatste tijd wel toegenomen en we werken nu eenmaal in een erg vervuilende industrie. Daarom wilden we met een plan komen en nadenken over waar we binnen vijf jaar willen staan. We zijn geen eco-merk maar willen het wel anders en beter doen. Het rapport uit december was een eerste momentopname. Met ons duurzaamheidsteam zetten we concrete stappen richting realistische doelstellingen - over twee, drie tot vijf jaar. De eerste ambitie houdt een duurzamer productieproces in. We willen duurzamer aankopen, waardoor we bepaalde stoffen niet meer zullen gebruiken. Van de fabrieken waarmee we werken vragen we dat ze gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat er ook partners kunnen wegvallen als ze die doelen niet halen”.

Nieuwe Xandres flagshipstore in Antwerpen, beeld via Xandres

Er staan ook collabs met groene pioniers op het programma. Kunnen jullie daar al iets over zeggen?

Desrumaux: “Onder de noemer Xandres Lab gaan we in zee met nichespelers. Zo hadden we vorig jaar al een portefeuille uit visleer. We willen elk seizoen kunnen uitpakken met een tweetal van die collabs en op die manier samen grenzen verleggen. Volgende week zullen we een nieuwe samenwerking aankondigen met Belgisch sneakerlabel Komrads. We lieten hen een duurzame sneaker maken met Xandres-signatuur, met de look en feel van ons merk”.

Met Black Friday sloot Xandres aan bij de Green Friday-beweging. Hoorde dat ook binnen het duurzaamheidsplan?

Desrumaux: “Black Friday is een kortingsperiode waar we als bedrijf nooit achter gestaan hebben, het past niet bij de bedrijfsfilosofie als kwaliteitslabel dat tijdloze stukken maakt. Een dag liep bovendien makkelijk uit tot een week met kortingen van 30 procent. Wij bieden dan ook geen kortingen aan, wel gratis herstellingen van Xandres-kleding in ons eigen atelier. De actie sluit aan bij het permanente Repair & Care-programma. Dankzij een nieuwe rits, voering of het ontpillen van tricot krijgen de stukken een nieuw leven, de ultieme manier van duurzaamheid”.

Over Xandres

Xandres ontstond in 1968 en bood aanvankelijk perfect gesneden broeken aan maar groeide uit tot drie modelijnen: Xandres, Xandres Gold (plus-size) en het edgier Xandres Studio. Deze werden recent geïntegreerd in een overkoepelend merk. Het merk heeft 130 werknemers en ligt in 200 multimerkenboetieks in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg, heeft 14 eigen winkels in België en een in Nederland. Het Oost-Vlaamse modebedrijf Xandres (met naast Xandres ook Hampton Bays) werd in de zomer van 2016 overgenomen door de Franse Damartex Group, de groep rond onder meer Damart. Patrick Desrumaux nam toen de fakkel over van CEO Isabelle Santens. Hampton Bays werd afgestoten in 2019 en als onafhankelijk Belgisch label geherlanceerd door designer en nieuwe eigenaar Daisy Plas.