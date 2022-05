Inditex gaat nieuwe samenwerking aan met Infinited Fiber Company

Spaanse modegroep Inditex is een nieuwe samenwerking aangegaan met Infinited Fiber company, zo is te lezen in een persbericht van Inditex. Inditex heeft een overeenkomst getekend dat het de speciale Infinna-vezel zal inkopen de komende drie jaar met mee minimum inkoopwaarde van 100 miljoen euro.

Voor Infinited Fiber Company betekent de overeenkomst en de belofte dat grote hoeveelheden van de vezel worden afgenomen, dat het de productie van de vezel kan opschalen. Infinna is een katoenvezel die gemaakt wordt uit afvaltextiel.

Inditex stemt met de overeenkomst toe dat het drie jaar lang 30 procent van de jaarlijkse productie van Infinited Fiber Company zal kopen.