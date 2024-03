Inditex onthult investeringsplan van 1,8 miljard euro voor 2024/2025

Inditex deelde tegelijkertijd met zijn financiële jaarresultaten, die opnieuw recordhoogten bereikten, ook een investeringsplan om de groei te blijven stimuleren op zowel korte als middellange termijn. De maatregelen omvatten zowel de lancering van een nieuw logistiek uitbreidingsplan, middels 1,8 miljard euro aan investeringen, als het hernieuwde engagement in de strategische Amerikaanse markt, met de opening van de eerste Massimo Dutti-winkel en de lancering van het Zara Pre-Owned resaleplatform.

Het bestuur van de Spaanse multinational wil zich blijven richten op het verbeteren van hun modeaanbod, het verbeteren van de winkelervaring en het blijven promoten van duurzaamheid als basis van al hun activiteiten. Het team schetst aan de hand van drie strategische pijlers enkele belangrijke initiatieven en activiteiten die in het boekjaar 2024 het licht zullen zien. Zo start Inditex dit jaar met een nieuw logistiek uitbreidingsplan, gericht op het voltooien van de uitbreiding van haar capaciteiten, dat in dit jaar en volgend jaar wordt ontwikkeld.

Met betrekking tot de voortdurende vernieuwing van het modeaanbod benadrukte Inditex de lancering van nieuwe lijnen zoals 'Zara Woman The Leather Edition', 'Massimo Dutti Venetian Veil', 'Pull&Bear the Summit', 'Bershka TBTailoring', 'Stradivarius Poplin', 'Oysho Back to training' en 'Zara Home Linens'. Op het gebied van het verbeteren van de klantervaring kondigde Inditex verder nieuwe winkelopeningen aan, zoals Zara's nieuwe Caesars Palace-winkel in Las Vegas; de opening van Massimo Dutti's eerste fysieke winkel in de VS (in Aventura Mall in Miami); en Oysho's eerste winkel in Duitsland, in de Hamburg.

De Bershka en Zara Home ketens zullen ook voor het eerst in India te vinden zijn, met hun eerste winkels in respectievelijk Mumbai en Bangalore. Dit alles volgt op de heropening van zo'n 50 Inditex-winkels in Oekraïne en de plannen van de multinational om een wekelijks livestreamingprogramma van de Zara-keten te lanceren in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk.

De lancering van Zara Pre-Owned in de VS is een van de belangrijkste acties dit dit jaar worden uitgevoerd als het aankomt op duurzaamheid. Het initiatief is al beschikbaar in 16 Europese markten en bouwt voort op vergelijkbare circulaire projecten via de Sustainability Innovation Hub van het bedrijf, via welke Inditex blijft samenwerken met 350 startups met als doel het ontwikkelen van en investeren in gerelateerde projecten.

Een logistiek uitbreidingsplan van 1,8 miljard euro

Naast deze strategieën onthulde Inditex een nieuw logistiek uitbreidingsplan voor 2024 en 2025 dat al in de maak is, gericht op het versterken en vergroten van de logistieke capaciteit van het bedrijf door 900 miljoen euro te investeren in elk van de twee boekjaren. Deze middelen zullen worden toegewezen aan de renovatie, uitbreiding en bouw van nieuwe logistieke bases, met als belangrijkste projecten de bouw van een nieuw distributiecentrum van 286.000 vierkante meter voor Zara in Zaragoza; de uitbreiding met 123.000 vierkante meter van het logistieke centrum van Zara in Lelystad; en de bouw van nieuwe logistieke centra voor Bershka en voor Tempe, Inditex' dochtermaatschappij voor schoenen, beide in de Valenciaanse Gemeenschap, van respectievelijk 116.000 en 141.000 vierkante meter.

Na de investeringen die worden gedaan als onderdeel van dit plan, "zullen de meeste van deze projecten in de tweede helft van 2025 operationeel worden", aldus het management van Inditex in een verklaring. Het belangrijkste doel van "dit buitengewone logistieke plan", zo voegen ze eraan toe, is om te proberen "de capaciteiten van Inditex te versterken om de sterke groeikansen op middellange en lange termijn op mondiaal niveau aan te pakken", die ze blijven zien voor haar gediversifieerde en in toenemende mate omnichannel bedrijfsmodel.