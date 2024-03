Omzet van 35,9 miljard euro voor Inditex in boekjaar 2023

Spaanse reus Inditex heeft de omzet verder zien toenemen. In het boekjaar 2023 schrijft het bedrijf een plus van 10,4 procent in de boeken, samen met een omzet van 35,9 miljard euro.

Over de hele linie zijn het positieve resultaten voor Inditex. Het netto inkomen verbeterde met 30 procent naar 5,4 miljard euro. Zowel de brutowinst, als het ebit (winst voor belastingen en rente) en het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) stegen met een tweecijferige groei.

Inditex behaalde de resultaten met de diverse merken in het portfolio. Het Spaanse bedrijf is de eigenaar van de merken Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho en Stradivarius. Van deze merken haalt Zara ruim de meeste omzet binnen, namelijk 26 miljard euro. Het eerstvolgende ‘grootste merk’ is Bershka met een omzet van maar 2,6 miljard euro.

Inditex zet in het jaarverslag ook diverse nieuwe initiatieven uiteen. Zo gaat het bedrijf wekelijks livestreamen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De groep wil nieuwe manieren van communicatie onderzoeken om zo de klantervaring te verbeteren, aldus het jaarverslag.