Inditex sluit 2024 af met eencijferige groei en behaalt nieuwe ‘historische hoogtepunten’ in omzet en winst

Madrid – Het Spaanse modeconcern Inditex, moederbedrijf van ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti, heeft vanochtend de financiële resultaten over het afgelopen boekjaar 2024 gepresenteerd. Het boekjaar, dat eindigde op 31 januari 2025, werd door het bedrijf onder leiding van Marta Ortega afgesloten met nieuwe 'historische hoogtepunten'. De groei vlakt wel af en blijft nu beperkt tot een enkelcijferig percentage.

Uit de bedrijfsresultaten blijkt dat Inditex in 2024 een omzet van 38,7 miljard euro heeft gerealiseerd. Dit betekent een stijging van 7,5 procent ten opzichte van de 35,9 miljard euro in 2023. Vergeleken met de 28,3 miljard euro omzet in 2019, het laatste jaar zonder de invloed van de coronapandemie, is er een groei van 36,6 procent. De omzet bereikte dus een nieuw record in 2024, maar de groei is wel lager dan de 10,4 procent van vorig jaar en blijft beperkt tot een enkelcijferig percentage.

De nettowinst van het Spaanse modeconcern over het afgelopen jaar bedraagt 5,9 miljard euro. Dit is een stijging van 8,9 procent ten opzichte van de 5,4 miljard euro nettowinst in 2023 en een stijging van 52,5 procent ten opzichte van de 3,9 miljard euro in 2019. Ook de winstgevendheid is positief en bereikt 'historische hoogtepunten', maar de stijging is minder groot dan de winststijging van 30 procent in 2023 en blijft eveneens beperkt tot een enkelcijferig percentage.

Óscar García Maceiras, de algemeen directeur van het bedrijf, benadrukte in een verklaring dat 'de uitstekende omzet- en winstcijfers de kracht van de winstgevende groei van Inditex aantonen'. Hij voegde daaraan toe dat de groei 'gebaseerd is op de kwaliteit van het commerciële aanbod van al onze formules, de efficiëntie in alle activiteiten en de voortdurende innovatie waarmee onze teams een businessmodel stimuleren dat zijn ambitie en kracht blijft tonen nu de opening van onze eerste winkel 50 jaar geleden is'.

Zara, fysieke winkels en Europa als belangrijkste bronnen van inkomsten

Een korte analyse van de prestaties van Inditex in 2024 laat zien dat Zara (inclusief Zara Home en Lefties) de belangrijkste bron van inkomsten was met een totale netto-omzet van 27,8 miljard euro (een stijging van 6,6 procent ten opzichte van vorig jaar). Daarna volgden Bershka met een omzet van 2,9 miljard euro (plus 11,8 procent), Stradivarius met 2,7 miljard euro (plus 14,1 procent), Pull&Bear met 2,5 miljard euro (plus 4,6 procent), Massimo Dutti met 1,96 miljard euro (plus 6,6 procent) en Oysho met een jaaromzet van 831 miljoen euro (plus 11,8 procent).

De omzet in fysieke winkels bleef de belangrijkste bron van inkomsten voor de groep, met een stijging van 5,9 procent tot 28,5 miljard euro. Het bedrijf sloot het jaar af met 5.563 winkels. Er waren meer openingen dan sluitingen, maar het nettoresultaat is een verlies van 129 verkooppunten ten opzichte van de 5.692 aan het einde van 2023. De winkeloppervlakte nam echter wel met twee procent toe. De online omzet steeg met 12 procent tot 10,2 miljard euro.

Europa (exclusief Spanje) is de belangrijkste markt voor Inditex. Het aandeel van de Europese markten steeg van 48,7 naar 50,6 procent van de totale omzet. Ook in Spanje zelf wist Inditex zijn positie te verstevigen, met een stijging van 14,8 naar 15,1 procent van de totale omzet. Het aandeel van Amerika daalde van 19,6 naar 18,6 procent van de totale omzet (online en offline). Azië en overige markten zagen hun aandeel in de omzet dalen van 16,9 naar 15,7 procent.

Investeringen van 2,7 miljard euro in 2025

Voor 2025 heeft het bedrijf 2,7 miljard euro aan investeringen gepland. Dit bedrag is inclusief de 900 miljoen euro aan extra investeringen die vorig jaar zijn aangekondigd als onderdeel van het strategisch plan voor logistieke uitbreiding in 2024-2025. Daarnaast zal Inditex 1,8 miljard euro aan reguliere investeringen doen, voornamelijk gericht op het optimaliseren van het winkelnetwerk, technologische integratie en het verbeteren van de online platforms. Als gevolg van deze investeringen wordt een groei van de bruto winkeloppervlakte van ongeveer 5 procent verwacht in de periode 2025-2026.

Ten slotte meldt het bedrijf dat de omzet tussen 1 februari en 10 maart met vier procent is gestegen. In de laatste week van die periode steeg de omzet met zeven procent (bij gelijkblijvende wisselkoersen).

