Inditex verdriedubbelt netto inkomen in boekjaar 2021

Spaanse reus Inditex heeft een goed boekjaar achter de rug, zo blijkt uit het financiële jaarverslag. De omzet steeg met 36 procent in vergelijking met voorgaand boekjaar en het netto inkomen steeg met 193 procent, bijna een verdriedubbeling.

Inditex was in het boekjaar door de stijgingen goed voor een omzet van 27,7 miljard euro. Brutowinst steeg met 39 procent naar 15,8 miljard euro en nettowinst kwam neer op 3,2 miljard euro.

Dat Inditex het boekjaar afsluit met alleen maar plussen, betekent niet dat de Spaanse modegroep geen tegenslagen heeft gehad. Zo had het in het vierde kwartaal te maken met de impact van de omikron-golf van het coronavirus. In de meeste markten waar het bedrijf aanwezig was, was er sprake van strengere regels en in Nederland, oostenrijk, Duitsland, Japan, China en de Filipijnnen was er zelfs sprake van lockdowns. De plotselinge daling in verkoop zorgde voor een eenmalige negatieve impact van 400 miljoen euro in het vierde kwartaal. De impact ervan op de brutowinst was ongeveer 210 miljoen euro, aldus Inditex in het jaarverslag.

Inditex is het moederbedrijf van diverse merken. De merken Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho vallen onder de groep. Zara en Zara Home brengen de meeste omzet op voor het bedrijf. In boekjaar behaalde de merken een omzet van 19,5 miljard euro. Pull & Bear was goed voor 1,9 miljard euro, Massimo Dutti 1,6 miljard euro, Bershka 2,7 miljard euro, Stradivarius 1,8 miljard euro en Oysho leverde een omzet van 600 miljoen euro op.

Het is het eerste jaar dat het merk Üterque niet meer te zien is in het verslag van Inditex. Vorig jaar maakte de modegroep bekend dat het merk werd ondergebracht bij zustermerk Massimo Dutti. De collectie van Üterque, dat het achtste merk is van Inditex en zich specialiseert op mode accessoires, is alleen nu online verkrijgbaar en bij geselecteerde Massimo Dutti-winkels.