Inditex voert omzet met 8 procent op in boekjaar 2019

Inditex heeft het afgelopen boekjaar de omzet op gevoerd met 8 procent zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. Aan het einde van het financiële jaar kwam de omzet neer op 28,29 miljard euro. De netto winst van de groep steeg met 6 procent naar 3,6 miljard euro.

Inditex heeft al gemerkt dat de omzet tussen 1 februari en 16 maart is teruggelopen met 4,9 procent. Tussen 1 maart en 16 maart is de omzet zelfs met 24,1 procent teruggelopen. Op het moment zijn bijna 4.000 winkels in 39 markten van Inditex gesloten zo meldt het bedrijf in het jaarverslag. Alle winkels in China zijn daarentegen weer geopend met uitzondering van elf winkels.

Inditex, dat het moederbedrijf is van Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterque, Bershka en Stradivarius, gaat niet verder in op de resultaten per regio. Het geeft wel aan dat Spanje de grootste markt blijft, gevolgd door Europa. Ook gaat het bedrijf niet verder in op de mogelijk impact die de uitbraak van het coronavirus heeft op de resultaten voor 2020.