Inditex zet in op Gen-Z merk Lefties om concurrentie met Shein te intensiveren

Inditex is niet van plan de strijdbijl tegen Shein te begraven. De Spaanse modegigant breidt namelijk zijn Gen-Z merk Lefties uit om de concurrentie met Shein te intensiveren, zo schrijft Reuters.

In eerste instantie leek Inditex juist steeds minder met Shein te concurreren doordat het zijn prijzen verhoogde om winstmarges te beschermen tegen inflatie én het plan om ‘luxere klanten’ aan te trekken. Nu blijkt het Spaanse bedrijf stilletjes aan zijn budgetassortiment uit te breiden.

Lefties, dat ooit begon als verkooppunt voor Zara-restanten, heeft momenteel winkels in 17 landen, waaronder Egypte, Mexico, Roemenië, Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Reuters laat de groei zien dat Inditex voet aan de grond wil krijgen in de budget modemarkt.

Dat het Gen-Z merk in steeds meer markten opduikt, wijst er volgens Swetha Ramachandran, vermogensbeheerder bij Artemis Fund Managers in Londen wiens fonds belegt in Inditex, op dat dit een manier is om klanten te bedienen die bereid zijn minder geld uit te geven dan bij Zara, aldus Reuters. “De impact van Shein op de fast fashion-markt en hoe Inditex daar het beste tegen kan concurreren, zijn thema’s die steeds terugkomen in gesprekken met het management van Inditex”, aldus de vermogensbeheerder.