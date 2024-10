‘Indonesië vraagt Apple en Google om blokkering van Temu om lokale verkopers te beschermen’

De Indonesische regering heeft naar verluidt Apple en Google verzocht om het Chinese fast fashion e-commerceplatform Temu te blokkeren in hun appwinkels, zo meldt Reuters. Dit moet voorkomen dat de app in het land kan worden gedownload.

Minister van Communicatie Budi Arie Setiadi gaf aan dat deze maatregel is genomen om kleine en middelgrote bedrijven in Indonesië te beschermen tegen de voordelige producten van Temu, dat eigendom is van PDD Holdings.

De razendsnelle opkomst van Temu heeft geleid tot zorgen in meerdere landen over de impact van hun goedkope bedrijfsmodel, dat gericht is op het verzenden van producten vanuit China. Budi beschreef Temu's werkwijze als 'ongezonde concurrentie'.

In een statement aan FashionUnited liet Temu weten dat zij consumenten helpen geld te besparen door de tussenpersonen weg te laten met een 'direct-from-factory' model. Het bedrijf voegt toe: "We nemen de bescherming van onze klanten zeer serieus en zetten ons volledig in om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de markten waar we actief zijn."

Temu bevindt zich pas sinds het einde van 2022 op de markt en biedt een gelijksoortig concept als Shein. Het Chinese platform biedt producten van Chinese handelaren aan die voornamelijk lage prijzen hebben. Temu kan nog steeds worden gedownload in app stores in Indonesië.