Infinited Fiber Company bouwt fabriek ter waarde van 400 miljoen euro in Lapland

De Finse textielinnovator Infinited Fiber Company plant een nieuwe, grootschalige fabriek in Lapland, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Daarvoor doet het bedrijf een investering van ongeveer 400 miljoen euro.

Infinited Fiber Company is een textielbedrijf dat van katoenrijk textielafval nieuwe vezels maakt van een katoenachtige kwaliteit, bekend onder de naam Infinna. Wanneer de fabriek in 2025 volledig op stoom is kan daar jaarlijks dertigduizend ton vezelmateriaal worden geproduceerd. Dat is de hoeveelheid vezelmateriaal die nodig is voor circa honderd miljoen T-shirts, zo meldt Infinited Fiber Company. Daarvoor zijn ook extra mensenhanden nodig: in totaal creëert Infinited Fiber Company met het opzetten van de fabriek circa 270 banen.

De fabriek komt op de locatie van een voormalige papierfabriek in de Finse stad Kemi, die vorig jaar werd gesloten. De papierfabriek zal worden omgebouwd tot een productielijn voor Infinna-vezels. De locatie werd gekozen op basis van verschillende factoren, waaronder ‘uitstekende bestaande infrastructuur, de aanwezigheid van vers water, hernieuwbare elektriciteit, efficiënte havendiensten en lokale geschoolde arbeidskrachten’.

Infinited Fiber Company werkt momenteel al samen met internationale modepartijen als Inditex, Patagonia, Pangaia, de H&M Group, Bestseller en de Europese tak van PVH Corp. Met de meeste van deze bedrijven heeft Infinited Fiber Company meerjarige overeenkomsten staan voor de afname van vezels. Het bedrijf verwacht dan ook dat het merendeel van de in Finland geproduceerde vezels uiteindelijk geëxporteerd zal worden.