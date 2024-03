Infinited Fiber Company haalt nieuwe investeerders en 40 miljoen euro binnen

Innovatief materiaal bedrijf Infinited Fiber Company heeft diverse nieuwe investeerders en 40 miljoen euro aan kapitaal binnengehaald. Onder de investeerders bevinden zich Spaanse groep Inditex, een privébedrijf van Fast Retailing CEO Tadashi Yanai en kledingproducenten Youngone en Goldwin.

Op dit moment zijn de grootste investeerders in het bedrijf Inditex, TTY management (het bedrijf van Tadashi Yanai) en de H&M Group. Het Finse Infinited Fiber Company maakt van textielafval een nieuwe vezel genaamd Infinna. Deze vezel heeft dezelfde kwaliteiten als katoen.

"Het is fantastisch om deze invloedrijke bedrijven als onze nieuwe investeerders aan boord te hebben. Deze investering is cruciaal om de opschaling van Infinna verder te bevorderen en het onderstreept het vertrouwen van de industrie in onze technologie als een van de belangrijkste enablers voor circulariteit in de textielsector", aldus Petri Alava, medeoprichter en CEO van Infinited Fiber Company, in het persbericht.