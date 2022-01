Inflatie 6,4 procent in december, verwacht CBS

Afgelopen december stegen de prijzen met 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat schrijft de NOS op basis van een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze berekening werd gemaakt volgens de Europese rekenmethode. De inflatie berekend volgens de Nederlandse methode valt soms net anders uit: zo was de inflatie volgens de Europese methode in november 5,9 procent en volgens de Nederlandse methode 5,2 procent. Dat inflatiecijfer was het hoogste in veertig jaar. De inflatie neemt de afgelopen maanden snel toe door de stijgende prijzen van onder meer gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en kleding.

De Europese methode voor het berekenen van inflatie is ontwikkeld om de inflatiecijfers van verschillende EU-lidstaten te kunnen vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen deze methode en de Nederlandse rekenmethode betreft de goederen en diensten die worden meegenomen in het berekenen van de inflatie.