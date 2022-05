Inflatie daalt iets, maar blijft hoog: 10,2 procent in mei volgens Europese rekenmethode

Voor de tweede maand op rij zakt de inflatie in Nederland lichtjes. In mei waren de prijzen volgens de Europese rekenmethode 10,2 procent hoger dan een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei was de inflatie nog 11,2 procent. In maart werd met een inflatie van 12 procent volgens de Europese rekenmethode het hoogste niveau bereikt sinds 1976. De prijsstijging lijkt nu langzaamaan af te nemen.

De Europese methode, de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP), maakt het makkelijker om inflatiecijfers van EU-lidstaten te vergelijken. Er is ook nog een Nederlandse methode, de consumentenprijsindex (CPI). Het grootste verschil met de HICP is dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van wonen in een eigen woning. In de CPI worden deze kosten meegenomen in de vorm van de ontwikkeling van woninghuren.

De inflatiecijfers volgens de Nederlandse methode worden op 9 juni gepubliceerd.