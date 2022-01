Inflatie in Nederland op 2,7 procent, hoogste sinds 2003

De inflatie over het gehele jaar 2021 is neergekomen op 2,7 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is de hoogste inflatie sinds 2003.

De inflatie werd gestuwd door het niveau in december. In december steeg de inflatie namelijk naar 5,7 procent. Dit werd onder andere veroorzaakt door de snelle stijging in energieprijzen. Ook de prijzen voor voedsel werden duurder in de laatste maand van het jaar. Gemiddeld lagen de prijzen 2,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De prijzen voor kleding en schoenen veranderden niet veel in 2021, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. De prijzen stegen met 0,1 procent.