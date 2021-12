Inflatie in november op hoogste niveau in veertig jaar

In de maand november waren consumentengoederen en diensten gemiddeld 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie was niet meer zo hoog sinds september 1982, bijna veertig jaar geleden. De inflatie was ook aanzienlijk hoger dan in oktober: toen was de inflatie nog 3,4 procent.

Volgens het CBS heeft de snelle toename van de inflatie vooral te maken met de stijgende prijzen van gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en kleding. Ter vergelijking: gas was in november 53 procent duurder dan in november 2020. De prijzen van kleding stegen ten opzichte van vorig jaar met 5,2 procent.

De inflatie in Nederland is hoger dan het Europees gemiddelde. In de eurozone stegen de prijzen met 4,9 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het is voor het eerst sinds april dat de inflatie in Nederland weer hoger ligt dan het gemiddelde in de eurozone.