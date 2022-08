Inflatie voor het eerst sinds 1975 hoger dan tien procent

De inflatie is voor het eerst sinds 1975 hoger dan tien procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de Nederlandse rekenmethode lag het inflatiepercentage in juli op 10,3 procent. In juni was de inflatie nog 8,6 procent.

De stijgende inflatie kwam volgens het CBS vooral door een prijsstijging van energie en woninghuur.

Vorige week werd er al een inflatiecijfer van 11,6 procent gepubliceerd op basis van de Europese rekenmethode, de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), waarmee de inflatie in EU-landen met elkaar kan worden vergeleken.

De Nederlandse rekenmethode, die wordt gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals deze gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.