Inflatie zwakte in april lichtjes af maar bleef uitzonderlijk hoog: 11,2 procent

De inflatie in Nederland steeg volgens de Europese rekenmethode in april met 11,2 procent. Dat is net wat minder sterk dan in de voorgaande maand, toen het cijfer op 11,9 procent lag, dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gaat hierbij om cijfers gebaseerd op de Europese methode (HICP) waarbij de inflatie gegevens tussen verschillende Europese landen makkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden. De CBS-cijfers volgens de Nederlandse methoden worden in mei vrijgegeven. In maart lag de inflatie volgens de Nederlandse methode nog op 9,7 procent, de hoogte stijging sinds april 1976, een tijdsbestek van ruim vijftig jaar.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga deelde gisteren naar aanleiding van de aanhoudend hoge inflatiecijfers nog aan Trouw mee dat er ‘grote acties’ van werknemers verwacht kunnen worden wanneer er geen extra geld vrijgemaakt zal worden voor de mensen met lagere inkomens. Hij verwees hiermee onder andere naar acties vergelijkbaar met de onverwachte en grootschalige staking die afgelopen weekend plaatsvond op Schiphol en daar grote vertragingen veroorzaakte.