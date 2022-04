Influencers beschuldigen Chanel van ‘Russofobie’, modehuis reageert

Sinds Rusland op 24 februari Oekraïne is binnengevallen, heeft de internationale gemeenschap sancties opgelegd aan het Kremlin, waardoor veel grote bedrijven gedwongen zijn hun deuren in Rusland tijdelijk te sluiten.

Dit is ook het geval voor Chanel, dat aan het begin van het conflict de tijdelijke sluiting van haar winkels in Rusland aankondigde. Voor het Franse luxemerk lijkt in de sancties verder te zijn gegaan aangezien sommige Russische influencers die buiten het land wonen, hebben verklaard dat zij de producten van het merk niet hebben kunnen kopen wegens hun oorsprong. Zoals het Amerikaanse tijdschrift Fortune meldde, werd interieurontwerpster en influencer Liza Litvin de aankoop van een Chanel-tas geweigerd in een winkelcentrum in Dubai, net als Anna Kalashnikova, een bekende Russische influencer die in Dubai een soortgelijke scène meemaakte.

Het luxemerk, dat beschuldigd werd van "russofobie", reageerde in een verklaring, waarin het aangaf bereid te zijn de regels en sancties van de internationale gemeenschap nauwgezet te respecteren: "Chanel is een internationale onderneming. Als zodanig leeft zij alle wetten na die wereldwijd op haar activiteiten en werknemers van toepassing zijn, met inbegrip van de wetgeving inzake handelssancties. In verband met de verschillende sancties van de EU, het VK, de VS en Zwitserland ten aanzien van Rusland en Wit-Rusland is het Chanel verboden zaken te doen met bepaalde aangewezen personen en entiteiten. Bovendien omvatten de meest recente sanctiewetten van de EU en Zwitserland een verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer, direct of indirect, van luxegoederen aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”

Het merk rechtvaardigt aldus zijn besluit om geen artikelen aan Russische klanten te verkopen, zelfs niet in het buitenland, uit vrees dat deze stukken later in het land terecht zouden komen.

Chanel erkent echter dat deze methode sommige klanten kan hebben geschokt en is vastbesloten een andere strategie te volgen: "Wij zijn ons ervan bewust dat dit proces van interpretatie van de wet sommige van onze klanten heeft teleurgesteld. Wij werken momenteel aan een verbetering van deze aanpak en verontschuldigen ons voor elk misverstand dat dit kan hebben veroorzaakt, aangezien het verwelkomen van al onze klanten, waar ze ook vandaan komen, een prioriteit is voor Chanel.

Naast Chanel hebben vele luxe- en modemerken Rusland tijdelijk verlaten in overeenstemming met de sancties van de internationale gemeenschap. Waaronder Hermès, Prada en Swarovski. Fast fashion-merken H&M en Mango hebben de sancties ook toegepast.

