ING: ‘Nederlandse economie groei in 2022 naar verwachting met 3,6 procent’

Positief nieuws vanuit ING: De Nederlandse economie groeit naar verwachting in 2022 met 3,6 procent. Met deze groei komt de economie 4,1 procent boven de economie van 2019 uit, zo is te lezen in een bericht van de bank.

ING meldt dat Nederland de meeste economische effecten van de coronacrisis dan relatief snel te boven is. Het Nederlandse bbp (bruto binnenlands product) behaalde in het derde kwartaal van 2021 al het niveau van voor de coronacrisis. “Toch heeft ook Nederland nog inhaalpotentieel: vooral het aantrekken van de dienstenconsumptie en dienstenuitvoer draagt naar verwachting bij aan het hoge bbp-groeicijfer van 2022.”

Wel blijft er een waarschuwing uitstaan vanwege de onzekerheden rond het coronavirus. Dit blijft echter een toegenomen risico voor de economie. Ook ontkomt Nederland niet aan de wereldwijde leveringsproblemen als gevolg van eerdere fabriekssluitingen en opstoppingen in de zeevaart. Deze belemmeringen zullen naar verwachting in de loop van 2022 verminderen.

Daarnaast komt de consumptie van huishoudens in 2022 naar verwachting 1,3 procent hoger uit dan in 2021. ING verwacht dat de koopbereidheid zal starten en een deel van de coronabesparingen besteedt zal worden.