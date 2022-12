ING: Omzetgroei detailhandel in 2023 naar 2,5 procent

De omzet van de detailhandel zal volgens ramingen van ING in 2023 met 2,5 procent stijgen. Echter zal er een volumekrimp zijn en zal de omzetgroei voornamelijk te danken zijn aan de prijsstijgingen.

ING geeft aan dat begin 2023 de koopbereidheid getemperd zal zijn, ondanks het energieprijsplafond dat wordt ingesteld. “Krimp is overigens voor de retail ondernemer zelf minder een probleem als daar rekening mee is gehouden bij de inkoop van de voorraad en/of als de voorraad niet heel modevoelig is,” aldus de bank in de outlook voor 2023. “Het eerste verschuift het probleem naar de leveranciers, het tweede zet druk op de liquiditeitspositie.”

Eerder meldde ABN Amro in diverse sectorprognose dat de retailsector met 0,5 procent zal krimpen in 2023. ABN Amro heeft het in dit geval echter alleen om het volume. Ingezoomd op kleding- en schoenenwinkels verwacht de bank juist dat daar nog wel een volumegroei te zien zal zijn in 2023.