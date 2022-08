ING tempert verwachtingen voor komende maanden, ondanks onverwachte groei economie

Eerder deze week werd duidelijk dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal onverwacht is gegroeid. De economie groeide met 2,6 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. ING plaatst echter wat kanttekeningen bij de groei en tempert de verwachting voor de komende maanden.

In het tweede kwartaal steeg het bbp sterker dan verwacht. De netto-handel (export min import) droeg het meest bij aan de bbp-groei. Een deel van de exportgroei schrijft ING toe aan het feit dat er meer buitenlandse toeristen in ons land waren en dat de machine- en transportmiddelenindustrieën sterk groeiden die voornamelijk op export zijn gericht. Daarnaast werden er flinke investeringen gedaan.

De consumptie van huishoudens steeg eveneens sterk in het tweede kwartaal, maar deze totale stijging is alleen toe te schrijven aan de sterke opleving in april, aldus ING in een persbericht. "Dit illustreert dat de sterke cijfers over het tweede kwartaal geen aanleiding zijn voor optimisme richting de toekomst."

"Ondanks het verassend sterke tweede kwartaal zijn we gematigd pessimistisch over de tweede helft van het jaar. Hoofdreden is de ingezette neerwaartse ontwikkeling van de consumptie van huishoudens in combinatie met aanhouden hoge energieprijzen. Steeds meer consumenten zullen ook de energieprijsstijgingen in hun werkelijke uitgaven terugzien. Dat zet druk op de luxere aankopen," aldus ING. Daarbij is het bedrijfsleven negatiever geworden over het economisch klimaat in de komende drie maanden. "Al met al verwachten we een recessie vanaf de tweede helft dit jaar, maar voorlopig wel een lichte."