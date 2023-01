Inkoopseizoen-ready met handelsplatform CAST: deze events komen eraan

Het in Nieuwegein gevestigde CAST bereidt zich voor op een druk programma om retailers, agentschappen en merken ook in 2023 weer te voorzien van selectieve showrooms en verfijnde beurzen. Al jaren draagt de organisatie bij aan de opbouw van efficiënte relaties tussen gelijkgestemde partijen uit de branche.

FashionUnited sprak met general manager Marijn Verschure om de plannen in kaart te brengen: “We hebben de groei van inkoopcentrum naar handelsplatform ingezet – niet alleen voor schoenen, maar nu ook voor sport en mode. We zijn al die onderdelen aan het doorontwikkelen, zowel op event basis als vaste showrooms.”

Segmentdagen

Wat begon als een inkoopcentrum voor schoenen in Nieuwegein is nu een handelsplatform voor allerlei segmenten. “In de schoenen zijn we altijd groot geweest, maar nu maken we ook flinke stappen op modegebied en in lichte vorm al op sportgebied”, zegt Verschure. Het resultaat is een scala ‘segmentdagen’ waarop een selectief groepje merken en agentschappen hun aanbod uitstalt voor retailers die kwaliteit, relaties én overzicht zoeken.

Herenkleding trade show PREVIEW stond maandag 23 januari voor de vierde keer op rij gepland. “Ik kijk er reikhalzend naar uit om dit te mogen organiseren”, zegt Verschure. “Deze editie is heel succesvol. Op één dag komen er meer dan 150 winkeliers voorbij die zich laten inspireren en komen netwerken.” Volgens Verschure laat het terugkerende event de kerncapaciteit van CAST goed zien: “ontzorgen en het faciliteren van evenement waarbij we echt op kwalitatief contact inzetten, daar is CAST gewoon goed in.”

De kracht van PREVIEW zit in het ‘verfijnde’. Het aanbod sterk is gereduceerd tot een overzichtelijk clubje enthousiaste agentschappen en merken. “Alle beursdeelnemers staan op één vloer, dus een rondje lopen heb je snel gedaan. Als je de tijd neemt om bij iedereen rustig een praatje te maken, no strings attached, kun je een hele dag vertoeven met een kosteloos hapje en drankje – lekker collecties kijken en contacten aanhalen. Wij noemen het eigenlijk geen beurzen meer, maar netwerkdagen.”

Product op één

Niet onbelangrijk voor het succes van de evenementen van CAST is de bewuste keuze om product op één te zetten. Waar menig beurs wordt omgetoverd tot experience, met sprekers en extra activiteiten, kiest CAST een less is more benadering gericht op verbinding en efficiënte inkoop – zonder verstoringen.

Verschure. “Leveranciers kunnen zich vollebak op product richten en dat blijkt heel succesvol. Het is veel efficiënter. Veel bedrijven geven aan: ik kan heel veel klanten zien in een kort tijdsbestek, zonder dat er tekort wordt gedaan aan het contactmoment. Op grotere beurzen lopen mensen één keer voorbij en zie je ze niet meer. Hier heb je echt de tijd om informatie over te brengen tijdens een verkoopgesprek.”

CAST heeft als fysiek platform de mogelijkheden om events kleinschalig en kwalitatief neer te zetten. “We merken dat dat voor die verschillende segmenten gewoon heel goed werkt”, zegt Verschure. Het is om die reden dat er ook een eerste PREVIEW editie voor vrouwenmode is georganiseerd. Deze editie is zeer goed ontvangen door zowel bezoekers als exposanten.

Naast PREVIEW organiseert CAST dit jaar evenementen voor de lederwaren, outdoor, kids en comfort. Voor een overzicht van alle inkoopdagen en externe evenementen, Klik hier .

Transitie naar online

CAST heeft ook een online transitie doorgemaakt. “We zijn heel druk bezig met de bouw van ons online platform als aanvulling op de fysieke locatie in Nieuwegein,” begint Verschure, “dat is nog iets nieuws, maar we zijn al wel een paar jaar bezig om dat goed vorm te geven.” Naast het kernaanbod van schoenen zullen ook kleding en accessoires aan deze online database worden toegevoegd. Het is een aanvulling op de events van CAST en de vaste showrooms.

Verschure: “Als productdata gestandaardiseerd wordt en voor iedereen toegankelijk is, gaat dat een efficiëntieslag opleveren. Die artikeldata die voortvloeit uit de complete funnel – van oriënteren tot inkopen tot winkelverkopen – kan dadelijk gebundeld worden voor zowel de leverancier als de winkel. Als je dat nog verder doortrekt zouden zelfs producenten daar voordeel uit kunnen halen.”

CAST handelt hierin puur uit branchebelang aan de hand van een behoefte in de markt, legt Verschure uit. “Een beurs werkt vergelijkbaar: dat je alles bundelt op één plek en dat bezoekers vervolgens naar huis gaan om iets met die data te doen. Wij willen de rol die wij in fysieke zin bekleden ook online op ons nemen – als doorgeefluik voor de branche.”

Benieuwd naar de BrandPortal? Bezoek www.cast.nl/bezoekers/brandportal