Inno boekt weer winst, resultaten liggen boven pre-corona niveau

Na jaren verlies te draaien, is 2022 het jaar waarin Inno het bedrijfsresultaat weer in zwarte cijfers noteert. De dochteronderneming van Galeria Karstadt Kaufhof behaalt een nettowinst van 2,8 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening. Daarmee zegt het vaarwel tegen het nettoverlies van ruim 11 miljoen euro in boekjaar 2021 en boekt het een hogere winstgevendheid dan voor de coronacrisis.

Dat Inno dit jaar winst zou maken, komt niet onverwachts. Zo vertelde CEO Armin Devender in een interview dat het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) naar verwachting boven de tien miljoen euro zou uitkomen. Dat blijkt uiteindelijk zo te zijn, terwijl het eerder een verlies van 20,3 miljoen euro noteerde.

Inno laat omzet groeien en onderhandelt over leningen

Ook de omzet stijgt in 2022. Inno behaalt een omzet van 297,6 miljoen euro. Een boekjaar eerder behaalde het warenhuis een omzet van 241,9 miljoen euro.

In het jaarverslag wordt ook toegelicht dat ‘ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden het bedrijf al zijn terugbetalingstermijnen voor leningen heeft gehaald’ en dat Inno opnieuw heeft onderhandeld over zijn leningen. Zo krijgt het warenhuis uitstel voor de terugbetaling van openstaande leningen bij Belfius en Galeria Karstadt Kaufhof.

De lening bij Belfius, die zo’n 14 miljoen euro bedraagt, moet nu voor november 2025 betaald worden. De terugbetalingstermijn van de lening van 6 miljoen euro bij het moederbedrijf wordt verlengd tot december 2026. De onderhandelingen werden in januari en maart 2023 ondertekend.