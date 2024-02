Innovatief badmodemerk Sea’sons is failliet

Het zwembroekenmerk Sea’sons is op 5 februari 2024 failliet verklaard door de rechtbank in Gelderland, zo is af te leiden van het openbare insolventieregister. M. Wevers is aangesteld als curator.

Het zwembroekenmerk, dat onder de naam Sea’sons B.V. in het handelsregister staat, is gevestigd in Apeldoorn en telt zo’n twee tot tien werknemers, zo staat op LinkedIn. Sea’sons heeft een website voor haar consumenten en is verkrijgbaar in zo’n 50 winkels in Nederland. De website van het merk staat inmiddels op zwart. De reden van het faillissement is nog niet bekend.

Sea’sons is een merk waar textiel met technologie wordt gecombineerd en produceert uitsluitend in Europa. Het merk werd opgericht in 2017 en staat bekend om zijn badmode die volledig van kleur verandert wanneer deze nat wordt.