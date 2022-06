Innovatief Spaans textielbedrijf Recover ontvangt investering van 100 miljoen dollar

Spaans textielbedrijf Recover heeft een investering van 100 miljoen dollar (90,5 miljoen euro) binnen gehaald, zo is te lezen in een persbericht. Recover is gespecialiseerd in het produceren van duurzame, premium vezel van gerecycled katoen of van een katoenblend.

De investering zal gebruikt worden om de 'wereldwijde expansie en de productiecapaciteit te versnellen'. Dit moet het op zijn beurt mogelijk maken om duurzaamheids initiatieven sneller te implementeren bij toonaangevende merken en retailers, aldus Recover in het persbericht.

Het innovatieve textielbedrijf geeft aan dat met de nieuwe investering het mogelijk is om 350.000 ton aan gerecycled katoen vezel te produceren tegen 2026. Wanneer dit productieaantal wordt gehaald wordt er ruim 5 biljoen liter water bespaard, aldus Recover op basis van onderzoek uit de katoenindustrie.