Innovaties bij schoenenmerk Blackstone: ‘Dit maakt ons zoveel wendbaarder’

Van warme boots tot stijlvolle sneakers en sinds twee jaar ook loafers: het assortiment van schoenenmerk Blackstone is recent flink uitgebreid. En ook in de bedrijfsvoering is het merk niet bang voor innovatie. Achter de schermen is onlangs het complete IT-landschap van het bedrijf opnieuw ingericht in samenwerking met TCOG. Manager Finance & Operations Arjan Verweij vertelt aan FashionUnited hoe dit tot een enorme efficiëntieslag heeft geleid. “We kunnen nu veel beter inspelen op veranderingen in de markt, aangezien onze voorraad altijd up-to-date is op alle platforms. Vastlopende orders zijn definitief verleden tijd.”

Brede collectie, verschillende afzetmarkten

Blackstone staat van oudsher bekend om zijn boots met een voering van schapenvacht. Deze schoenen zijn nog altijd een vast onderdeel van de collectie, al zijn er de afgelopen jaren steeds meer modellen bijgekomen, waaronder sneakers en loafers. De schoenen van Blackstone hebben een duidelijk DNA, zowel qua stijl als in het gebruik van kwalitatieve materialen: stoer, comfortabel en een tikje eigenwijs. “De spreiding van onze afzetmarkten heeft ons altijd erg geholpen”, vertelt Verweij. “Ondanks dat winkeliers pittige jaren achter de rug hebben, zijn wij als merk redelijk consistent gebleven. Daarnaast zijn we in toenemende mate direct aan de consument gaan verkopen, via onze eigen webshop, dropshipment samenwerkingen met retailers en platforms zoals Zalando. Omdat ons ERP systeem aan vervanging toe was, zochten we een robuust nieuw IT-systeem waarmee we flexibel kunnen op- en afschalen.”

Efficiënte data-uitwisseling

Na een korte zoektocht kwam Verweij tot de conclusie dat TCOG, sinds jaar en dag de IT-partner van Blackstone, nog altijd de beste partij was. “Niet alleen vanwege hun kennis en expertise, maar ook vanwege de ontwikkelkracht die zij zelf in huis hebben”, legt Verweij uit. “Ook de open communicatie en het persoonlijke contact met TCOG zijn erg prettig.” Inmiddels is Blackstone overgestapt op Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dat het nieuwe ERP systeem grotendeels gelijk was aan het vorige, scheelde aanzienlijk qua inrichting. Ondertussen bouwde Blackstone ook een nieuwe webshop. Voor een efficiënte data-uitwisseling tussen alle verschillende verkoopkanalen maakt het bedrijf daarnaast gebruik van een PIM-systeem (product information management). “Hiermee kunnen we de standaarddata per product – zoals het artikelnummer, de kleurcode en het voorraadniveau – verrijken met teksten en foto’s. Dit zetten we vervolgens door naar onze webshop of naar platforms als FashionCloud (B2B Portal), Breuninger, Omoda en Zalando.”

Papierloos order-picken

In het verleden zat er veel vertraging in het verwerken van orders. Met de oplossing van TCOG is alle data realtime te raadeplegen. De voorraad van de schoenen is daardoor veel sneller up-to-date op alle platforms. Blackstone optimaliseerde ook het magazijn met barcodescanning. Voorheen werkte het bedrijf nog met handmatig geprinte orders. “Nu lopen onze order-pickers rond met een scanner, die gekoppeld is aan onze vervoerders én aan onze webshop. Zo kunnen ze veel efficiënter hun routes lopen en verschillende soorten orders tegelijk picken. De handmatige handelingen zijn er grotendeels uit.” Met de automatiseringsslag is ook een grote stap gemaakt naar een volledig papierloze bedrijfsvoering. Orders komen nu digitaal binnen en hoeven dus niet meer te worden uitgeprint. “Tel daar de 330 zonnepanelen op het dak van ons magazijn bij op, en het resultaat is een vrijwel energieneutraal magazijn.”

Run op warme winterboots

Al met al is Blackstone nu veel flexibeler om snel in te spelen op veranderingen. Ontvangt het bedrijf een nieuwe certificering omtrent de duurzaamheid van het leer? Dan kan die informatie met het nieuwe systeem veel makkelijker worden verwerkt. Schommelingen in de vraag kunnen ook beter worden opgevangen. “Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn onze belangrijkste afzetmarkten. Maar we groeien ook in Italië, Oostenrijk, Scandinavië en Spanje,” vertelt Verweij. “In bergachtige landen is veel vraag naar onze worker boots, vooral in de winter. Als de temperaturen dalen, zien we gelijk een grote stijging in de verkoop van onze winterlaarzen, terwijl bij mooi weer de loafers de deur uit vliegen. We proberen steeds beter in te spelen op dit soort veranderingen in de vraag, door te zorgen dat onze voorraad up-to-date is op alle platforms.”

Ruimte voor innovatie

Van maatwerk naar een schaalbare oplossing: Blackstone is klaar voor verdere groei. Dankzij de verkoop via de eigen webshop en (dropshipment)platforms zit het bedrijf bovendien dichter op de markt. “We kunnen nu makkelijker iets nieuws proberen, want we krijgen immers meer verkoopdata terug”, zegt Verweij. “Op productniveau, maar ook per land kunnen we de verschillen inzichtelijk maken. Op basis van die cijfers kunnen we onze inkoop perfectioneren. In Nederland zijn sneakers met lichtgewicht zolen bijvoorbeeld de hardlopers. Richting het wintersportseizoen neemt de vraag naar winterboots toe. Maar in Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië lopen mensen veel langere tijd op boots met stevige profielzolen. Komende winter introduceren we daar zelfs schoenen met spikes, voor extreem winterweer. Dat is het mooie van een robuuste IT-architectuur: hoe wendbaarder de organisatie, hoe meer ruimte er ontstaat voor innovatie.”

Vragen of advies nodig over hoe u uw bedrijf flexibel en wendbaar kan maken? Neem contact op met TCOG en vraag een gratis adviesgesprek aan!