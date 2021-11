INretail kan leven met mondkapjes maar noemt de (mogelijke) invoering van coronatoegangsbewijs bij winkels zinloos

INretail heeft kort na de persconferentie gereageerd op de nieuwe maatregelen. De brancheorganisatie zegt te kunnen leven met de hernieuwde mondkapjesplicht in winkels. "Maar waar wij veel vreselijk veel moeite mee hebben is het absurde idee om bij winkels een coronatoegansbewijs te vragen," zo verklaarde directeur Jan Meerman in het NOS Radio 1 Journaal.

Mondkapjes zijn vanaf zaterdag 6 november weer verplicht in winkelruimtes. Binnen 1,5 week moet er een besluit vallen over de (mogelijke) invoering van coronatoegangsbewijs bij winkels.

"Nu de besmettingen weer oplopen, werkt de non-food retail mee aan de herinvoering van het mondkapje. Het is niet van harte, want winkels zijn geen besmettingsbron," stelt INretail in een opgesteld persbericht. Een coronatoegangsbewijs om een winkel in te mogen, vindt de vereniging 'absurd en zinloos'. "Het leidt tot discussies bij de winkeldeur, heeft geen draagvlak en wordt door geen enkel ander (Europees) land toegepast," zo beargumenteert de vereniging in het bericht.

Ook noemt INretail het controleren van coronabewijzen praktisch onhaalbaar. "Controle van het testbewijs vergt bovendien tienduizenden extra medewerkers die er vanwege de arbeidskrapte niet zijn," aldus de organisatie.