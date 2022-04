INretail lanceert INretail Academy: een overzicht van opleidingen

INretail heeft het platform INretail Academy gelanceerd. Op de website is het aanbod van opleidingen en trainingen voor werkgevers en hun medewerkers in de retailbranche te vinden. Het moet dienen als een verzamelplaats voor ‘leerkansen die vaak gratis of met korting kunnen worden gevolgd’, aldus het persbericht van de brancheorganisatie.

Het aanbod van opleidingen en trainingen worden verdeeld over dertien thema gebieden. Inretail werkt samen met Detex Opleidingen, OVD Opleidingen, Skills Town, Van Kraay Educatie en E-academy.org, aldus het persbericht. De partijen willen het doorleren en werken aan vaardigheden actief stimuleren.

“De veranderingen in de retail, in klantengedrag en in digitalisering gaan altijd door. Daarom is het belangrijk dat medewerkers èn werkgevers zich blijven ontwikkelen en aansluiting houden op kennis en vaardigheden die nodig zijn om ook in de toekomst met plezier te blijven werken,” aldus het persbericht.