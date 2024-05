INretail over nieuw akkoord: Ondernemerschap onderstreept, maar uitwerking hoofdlijnen cruciaal

Het belang van ondernemerschap wordt onderstreept, maar het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe Nederlandse coalitie vraagt nog wel om concrete uitwerking, zo reageert brancheorganisatie INretail in een persbericht. “De door de vier partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) uitgestoken hand nemen we graag aan namens de retail. Winkels vormen een cruciaal onderdeel van een gezonde economie.”

De nieuwe coalitie onderstreept in het hoofdlijnenakkoord dat voor alle ambities in Nederland geld moet worden verdiend. Daarbij is positieve aandacht voor een gezond ondernemersklimaat en de meerwaarde van ondernemers, schrijft INretail. De brancheorganisatie vindt het ‘terecht’ dat er aandacht komt voor de ontwikkeling van regio’s en steunt de ambitie voor het openstellen van strategische investeringsagenda’s voor de regio. Bovendien wordt in de toekomst harder opgetreden tegen criminaliteit, waarbij winkelcriminaliteit niet vergeten mag worden, aldus de brancheorganisatie.

INretail vraagt de regering verder te investeren in de Impulsaanpak Winkelgebieden. Dit kan zowel woningen creëren als de lokale economie versterken, zo is te lezen. Daarnaast hoopt de brancheorganisatie dat de beoogde lastenverlaging voor ondernemers realiteit wordt.

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW reageerden positief op het hoofdlijnenakkoord door de aandacht voor de rol van het ondernemerschap en het bedrijfsleven. De ondernemersverenigingen maken zich wel zorgen over de beëindiging van het groeifonds en het korten op het middelen voor onderzoek ‘in een tijd waarin innovatie belangrijker is dan ooit’.