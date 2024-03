Inside Jack Wolfskin: cultuur en waarden van de outdoorspecialist

Jack Wolfskin werd opgericht rond een kampvuur in de Canadese wildernis en belichaamt de pure essentie van de outdoor lifestyle – met een grote toewijding aan het leveren van duurzame, hoogwaardige kleding, schoeisel en uitrusting voor avonturiers wereldwijd. Meer dan 40 jaar na de oprichting in Frankfurt am Main is de Duitse specialist in outdooruitrusting uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met meer dan 450 winkels en meer dan 1400 medewerkers die allemaal dezelfde passie delen: de natuur ontdekken en tegelijkertijd beschermen.

Historische paden

In 1981 legde Ulrich Dausien het fundament voor Jack Wolfskin – het begin van een schitterende reis in de wereld van outdoor avonturen. Oorspronkelijk bedacht voor de vakhandel, ontwikkelde het merk zich al snel tot een zelfstandig bedrijf dat in 1991 een nieuw thuis vond bij Johnson Outdoors. Met de opening van de eerste flagshipstore in Heidelberg in 1993 begon een tijdperk van expansie dat het merk door heel Europa en later naar Azië bracht. Na verschillende veranderingen van eigenaar heeft Jack Wolfskin zich gevestigd als een wereldwijd gerespecteerd merk.

Vandaag de dag, als onderdeel van de in de VS gevestigde Callaway Golf Company en met een sterke basis in de Duitse designfilosofie, is Jack Wolfskin voortdurend bezig met innovatie, maar altijd met een scherp oog voor milieuaspecten. De verbinding tussen mens en natuur staat centraal in de missie en de gemeenschap van het bedrijf wordt uitgenodigd om deze passie te delen. Van bikepacking tot skitochten en alledaagse avonturen, Jack Wolfskin legt een speciale nadruk op comfort, bescherming en vertrouwen in uitrusting in natuurlijke omgeving.

Credits: Jack Wolfskin

Verbonden met de natuur en mensen

Voor Jack Wolfskin vormt duurzaamheid de basis van zijn handelen en niet slechts een modegril. De betrokkenheid varieert van het gebruik van 100 procent gecertificeerd organisch katoen en het vermijden van het gebruik van milieuonvriendelijke perfluorkoolwaterstoffen (PFC's) tot innovatieve recycling processen, zoals die worden gebruikt in het 'Texapore Ecosphere'-jack. Het bedrijf zet zich ook in voor eerlijke arbeidsomstandigheden in alle productiefaciliteiten en streeft naar maximale transparantie binnen de toeleveringsketen. De samenwerking met bekende avonturiers versterkt het streven naar meer milieubewustzijn en duurzaam gedrag.

Werkcultuur en carrièremogelijkheden bij Jack Wolfskin

In het hoofdkantoor in Idstein, omgeven door het schilderachtige Taunusgebergte, biedt Jack Wolfskin een werkomgeving die creativiteit en teamgeest stimuleert en die zich uitstrekt tot de winkels van het bedrijf over de hele wereld. Met vlakke hiërarchieën en snelle besluitvormingsprocessen wordt een dynamisch klimaat gecreëerd waarin ideeën tot bloei kunnen komen. Flexibele werktijden, voortdurende bijscholing en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn slechts enkele aspecten die Jack Wolfskin als werkgever kenmerken. Daarnaast verrijken gezamenlijke outdooractiviteiten en fitnessprogramma's de balans tussen werk en privé.

Op afdelingen zoals productontwerp en -ontwikkeling, resource- en projectmanagement, e-commerce en retail zijn er veel mogelijkheden om een professionele carrière te beginnen of voort te zetten. Als onderdeel van een gemeenschap die sportieve innovatie combineert met een diepe passie voor het buitenleven, ben je altijd op zoek naar manieren om grenzen te verleggen en samen duurzame oplossingen te ontwikkelen. Jack Wolfskin staat synoniem voor avontuur, waarbij elke ontdekking telt en bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de planeet.