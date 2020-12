Inspelen op bezorgdrukte tijdens kerst met deze tips

Christmas is coming! Aangezien Black Friday in coronatijd ervoor heeft gezorgd dat alle salesrecords zijn verbroken, zal kerst dit jaar ook door het dak gaan. Niet alleen salesrecords zijn verbroken, maar ook het aantal zendingen blijft maar stijgen. Dit zorgt er ook voor dat veel bezorgpartijen problemen ervaren met het tijdig bezorgen van pakketjes. Je kleding van Black Friday kan wel even wachten, maar je kerstcadeaus? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de volgende piekperiode zodat we allemaal op tijd kerst kunnen vieren?

Maak je belofte waar

De dagen voor kerst zijn een goed moment om met mooie producten nieuwe klanten binnen te halen. Dit is hun eerste kennismaking met jouw webshop. Dan is het extra belangrijk dat deze nieuwe klanten tevreden zijn. Daar werk je zeker tijdens de feestdagenpiek heel hard voor. Maar ben je je ook bewust van het afbreukrisico dat in het bezorgproces zit? Een consument is uiteraard pas tevreden als zij de bestellingen op tijd en volgens afspraak in huis heeft.

Met de verwachte extra stijging van 20 procent meer online bestellingen dan vorig jaar tijdens de feestdagenpiek, wordt het tijdig bezorgen een serieuze uitdaging voor veel bezorgdiensten. En een vastlopend proces bij je bezorgdienst kan flink roet in het eten gooien, want de consument rekent het jou als webshophouder aan als het mis gaat. Stel dat je vaste bezorger aangeeft maar een deel van je pakketten mee te kunnen nemen? Wat doe je dan met je overige pakketten? Hoe kun je een vastlopende bezorging – en ontevreden klanten – voorkomen? We delen graag drie tips met je!

1: Verdeel en heers

Heel belangrijk is dat je nu alvast voorsorteert op het spreiden van bestellingen over verschillende bezorgdiensten. Dat is een hele eenvoudige manier om te zorgen dat jouw klanten hun bestellingen netjes op tijd ontvangen. Kan de ene bezorgpartner plotseling niet komen of minder pakketten meenemen? Dan switch je naar een andere bezorgservice. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om tijdens de feestdagenpiek structureel meerdere bezorgdiensten in te zetten. Werken met meerdere bezorgpartners maakt je minder kwetsbaar voor vastlopende bezorgprocessen. Een snelle bezorgspecialist als Trunkrs bijvoorbeeld heeft zijn hele proces zo ingericht dat zij altijd flexibel kunnen opschalen en zelfs op drukke piekmomenten nog het beloofde afleverpercentage van 98,6 procent realiseren. Door samen te werken met een partij zoals Sendcloud of Paazl voor de IT-connectie kun je razendsnel wisselen tussen bezorgers.

2: Regel 12 uur extra om in te pakken voor jezelf

Een andere belangrijke tip is om slim gebruik te maken van een Same Day delivery netwerk. Zo kun je ook in drukke tijden nog steeds de slogan ‘vandaag besteld, morgen in huis’ waarmaken. Deze strategie geeft je als webshop gemiddeld 12 uur extra om bestellingen in te pakken, zonder dat de klant vertraging in de levering ervaart. Het werkt eenvoudig: bestellingen die in de avond binnenkomen, kunnen niet diezelfde avond nog aangeleverd worden bij de bezorgdienst. Jouw team kan s ochtend de bestellingen van de vorige avond verwerken en klaarzetten voor de same day delivery partner. De Same Day delivery partner, bijvoorbeeld Trunkrs, haalt de bestellingen aan het eind van de ochtend op en bezorgt deze dezelfde avond nog bij de consument aan huis. Het resultaat? Een tevreden klant die zijn bestelling op tijd heeft ontvangen!

3: Verminder de druk op je klantenservice

Een vastlopend bezorgproces is niet alleen heel vervelend voor jouw klanten, het geeft ook enorm veel extra druk op je klantenservice. Want elke klant die zijn pakketje niet op tijd ontvangt, neemt contact op met jouw klantenservice. Heb jij de capaciteit om alle vragen over nog niet ontvangen pakketjes te beantwoorden? Uiteraard kun je de capaciteit van je klantenservice opschalen, maar je kunt ook nu al de druk op je klantenservice verminderen door zelf de regie te pakken over het bezorgproces en het onderdeel van je webshop strategie te maken. Als je gebruik maakt van een bezorger zoals Trunkrs, die zélf een goede klantenservice heeft, dan scheelt dat bij jou veel onnodig klantcontact!

Kom nu in actie

Het doel van met mooie producten nieuwe klanten werven, is dat ze vaker bij jou bestellen. Dus zorg dat de customer experience perfect is, zodat ze na de feestdagen ook jouw webwinkel weer weten te vinden. Bereid je daarom ook nu alvast voor op vertragingen in het bezorgproces en zorg dat je nu al via verzend platforms zoals SendCloud bent gekoppeld aan meerdere vervoerders. Een werkende koppeling met bijvoorbeeld Trunkrs is binnen een week geregeld en geeft je straks de zekerheid dat je in het heetst van de strijd niet ineens voor nare verrassingen komt te staan. Want wat doe je als je op 21 december krijgt te horen dat je vaste bezorgpartner morgen geen bestellingen komt halen?

En vergeet niet, de bezorgpiek is voor iedereen voelbaar, zo ook voor je klanten, omdat we allen gebruik maken van dezelfde bezorgdiensten. Dus bereid óók je bezorgproces goed voor op de piek, zodat je eenvoudig je leveringsbelofte kunt blijven waarmaken en de customer experience hooghoudt. Dé manier om je te onderscheiden tijdens deze feestdagen!