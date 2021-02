Inspelen op consumentenverwachtingen met de juiste bezorging

Het nieuwe normaal heeft ook zijn betekenis gevonden binnen het kader van bezorgen. Waar 3 jaar geleden een week bezorgtijd oké was, kan het tegenwoordig niet snel genoeg zijn, aldus de consument. Maar wat zijn nou écht de verwachtingen van de consument over de bezorging en het bezorgproces? Wij zochten het voor je uit.

Meer dan 500 personen in de leeftijd 18 jaar en ouder zijn ondervraagd, waarvan er 499 Nederlanders regelmatig producten online aanschaffen.

Dat bijna heel Nederland weleens producten online koopt is geen nieuws (97%). Hoe meer consumenten online kopen, hoe meer de verwachtingen stijgen. Dit zijn we terug in de gehele customer journey. Maar met name in de bezorging worden verwachtingen aardig opgeschroefd.

Vandaag besteld, morgen in huis

Zo verwacht de consument dat levensmiddelen, elektronica, sportvoeding, mode accessoires en verfartikelen vaak de volgende dag al geleverd worden (43%). En als we kijken naar alle productgroepen, dan verwacht men nog steeds in ruime meerderheid dat ze binnen 3 dagen worden geleverd (84%).

Een paar dagen extra moeten wachten op je bestelling lijkt geen ramp. Alleen wanneer klanten hun bestelling afbreken omdat de levertijd langer is dan verwacht, dan ontstaat er wel een probleem. Maar liefst 46% van de Nederlanders heeft dit weleens gedaan.

Hierbij zien we ook dat de online shopper, waarbij de levertijd een rol speelt (57%), bij een gemiddelde levertijd van zes dagen op zoek gaat naar een andere aanbieder. Zes dagen lijkt haalbaar, maar de afgelopen piekperiodes leren ons dat grote bezorgdiensten dit regelmatig niet halen. Een goede snelheid van levertijd zorgt voor een grotere tevredenheid van consumenten en een hogere retentie.

Gewenste levertijd

Door de groei van e-commerce kunnen grote partijen snelle levertijden niet meer garanderen en zijn levertijden van 4 tot 6 dagen vaak het maximale wat ze kunnen doen. Daar biedt een Same Day en Next Day bezorgservice als Trunkrs de oplossing voor. Met een schaalbaar businessmodel en slimme avondleveringen is de kans op succesvolle leveringen vele malen groter (97%).

Wanneer jij thuis bent

Aansluitend zien we dat de helft van de Nederlanders positiever zijn over webwinkels die een pakket op dezelfde dag kunnen leveren dan over webwinkels die dat niet kunnen (53%). Dat zien we ook terug in reviews op Google en Trustpilot. Ook is de helft van de Nederlanders positiever over een webwinkel, wanneer pakketten standaard in de avond worden geleverd (46%). Helaas heeft de consument hier niet altijd een keuze in. Zo geeft de helft van de Nederlanders aan dat ze graag zouden willen kiezen welke bezorgdienst hun bestelling komt brengen (47%).

Duurzame bijdrage

Naast levertijden is de duurzame bijdrage van een webshop ook belangrijk. Zo is twee op de vijf Nederlanders positiever over webwinkels die een groene leveringsoptie bieden dan over webwinkels die dat niet bieden (43%). Denk hierbij aan bezorgdiensten die op een groenere manier bezorgen. Zo maakt Trunkrs gebruik van slimme IT-oplossingen om de meest efficiënte routes te rijden en maken ze gebruik van subcontractors, dus nooit lege wielen op de weg.