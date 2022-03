Inspiratie voorop: Bomont over de uitdagingen en kansen in e-commerce

Klanten inspireren met shop-the-looks en trends en outfits visualiseren met productvideo’s: moderetailer Bomont werkt met twaalf winkels in het zuiden van het land aan een replatforming van de webshop, om ook online de ultieme winkelbeleving te bieden. Operationeel directeur Nawish Baars vertelt hoe het bedrijf altijd in ontwikkeling is en continu op zoekt blijft naar mogelijkheden om te verbeteren.

Ron Bouwman, de oprichter van Bomont, begon ruim dertig jaar geleden een toeristenwinkel in Domburg. “Vervolgens zijn we uitgebreid naar alle belangrijke Zeeuwse plaatsen. Zo ontstond het Bomont-concept, waarbij we een combinatie van verschillende productgroepen opzoeken om een mooie winkelbeleving aan te bieden”, vertelt Baars. “Het assortiment is de afgelopen jaren uitgebouwd en verfijnd. Een mooie combinatie van fashion voor het hele gezin in combinatie met living items.”

Image credit: Isa van Gemeren

Ruim aanbod van topmerken

Het grote aanbod van meer dan 150 merken is de grote kracht van Bomont. Baars: “Omdat we een bepaalde stijl willen uitdragen, kopen we van veel merken niet de gehele collectie in, maar geselecteerde items, om zo tot een mooi assortiment te komen. Wat ons ook uniek maakt, is de combinatie van winkels in toeristische gebieden en grotere steden. Daardoor ontvangen we een brede klantenkring van mensen die met verschillende intenties winkelen. Waar toeristen echt funshoppen, kopen klanten in het verzorgingsgebied meer functioneel. En dan hebben we nog onze webshop, waar we ook een heel uiteenlopende klantenkring bedienen.”

Een cadeauwinkel

Veel mensen komen bij Bomont om een compleet nieuwe garderobe te shoppen, vaak met het hele gezin. “Door de diversiteit in de merken en het aanbod blijven de meeste bezoekers ook vrij lang in onze winkels: elke keer kom je weer iets nieuws tegen”, aldus Baars. “We werken met shop-in-shops, elk met een eigen merkbeleving. Dat het maakt het spannend, want hierdoor is er veel variatie. Voor sommige klanten zijn we ook een cadeauwinkel; weinig mensen gaan de deur uit zónder iets mee te nemen. Onze collega’s zijn onze ambassadeurs: zij vinden het ontzettend leuk om met onze producten te werken en geven eerlijk advies aan onze klanten, iets dat ze erg waarderen. Eerlijkheid, werkplezier en transparantie vinden we heel belangrijk.”

Uitdagingen e-commerce

In de webshop wil Bomont ook graag die ‘ultieme winkelbeleving’ bieden. “We hebben veel enthousiaste klanten die het geweldig vinden om in onze fysieke winkels sfeer te proeven en nieuwe inspiratie op te doen”, vervolgt Baars. “Ook online moet je klanten inspireren. Dat doen we al, maar dit kan zeker nog beter. Daarom zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw webshopplatform, waarmee we veel meer gaan inzetten op beleving. Denk aan shop-the-look suggesties of het visualiseren van producten door middel van video. Daarvoor wordt op dit moment een gloednieuwe filmstudio, waarin we gaan werken met modellen, geïnstalleerd op ons hoofdkantoor.”

Baars is ervan overtuigd dat het nieuwe platform en de eigen filmstudio volop mogelijkheden geven om klanten te inspireren met de laatste fashiontrends. Sociale media spelen daar volgens hem ook een belangrijke rol in. “De afgelopen dertig jaar zijn we altijd blijven investeren in groei en doorontwikkeling. Zo actualiseren we regelmatig het volledige inventaris en het merkenaanbod van onze winkels. Zo blijven we continu op zoek naar ruimte om te verbeteren.”

Trouwe klanten