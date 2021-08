Instagram test nieuw advertentieformat: Ads in Instagram Shop

Instagram test momenteel een nieuw advertentieformat: Ads in Instagram Shop, dat is te lezen op de website van TechCrunch. Het nieuwe advertentieproduct bevat zowel enkele afbeeldingen, als de optie voor een afbeeldingscarrousel.

Het bedrijf introduceerde vorig jaar voor het eerst Instagram Shops om mensen een online winkelbestemming te bieden naast dat men favoriete merken kan volgen. Net als Instagram Shops, lanceert Ads in Instagram Shop met een op veilingen gebaseerd model, laat Instagram weten volgens TechCrunch. De advertenties worden alleen op de mobiel weergegeven. Hoeveel advertenties een consument te zien krijgt, hangt af van hoe men Instagram gebruikt en hoeveel men winkelt op het tabblad Instagram.

De functie wordt op dit moment getest met een geselecteerd aantal Amerikaanse adverteerders, waaronder Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare paint, JNJ Gifts, DEUX en Fenty Beauty. Instagram laat weten van plan te zijn Ads in Instagram Shop uit te breiden naar adverteerders buiten de Amerikaanse markten. Wanneer het format verder uit zal rollen, is nog niet bekend.