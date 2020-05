Facebook introduceert Shops: winkelen via Facebook, Instagram en Whatsapp

Facebook komt een nieuwe functie voor online shoppen: Facebook Shops. Deze werd gisteravond gepresenteerd op de website van de techgigant. De functie maakt het voor bedrijven mogelijk om een webshop te starten op een van de social mediakanalen van Facebook - Facebook, Messenger, Instagram of Whatsapp - die ook vanuit de andere kanalen toegankelijk is. De functie is momenteel al beschikbaar voor Facebook en Instagram, en wordt in de komende maanden gelanceerd voor Whatsapp en Messenger.

De Facebook Shop is ingericht als een soort ‘etalage’ met een catalogus van producten waar klanten doorheen kunnen bladeren. De Facebook Shop kan door bedrijven of individuen gratis worden aangemaakt en naar eigen inzicht worden vormgegeven met foto’s en teksten. Shops en producten kunnen worden gepromoot via advertenties en stories. Ook werkt Facebook aan de optie om in livestreams direct naar producten te linken, zo laat het bedrijf weten.

Wie in Nederland gebruik wil maken van Facebook Shops moet op dit moment al beschikken over een eigen website met verkoopmogelijkheid. Facebook Shops heeft in Nederland namelijk nog geen check-out-functie. Klanten die op producten in de Facebook Shop klikken, worden nu naar de website van de verkoper doorgeleid. In de Verenigde Staten is het al mogelijk om direct via Facebook Shops te betalen. Die functie moet in het aankomende jaar worden uitgerold naar de rest van de wereld.