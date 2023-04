Intellectueel eigendom: Amerikaanse modegroep Vince sluit deal met Authentic Brands Group

Authentic Brands Group blijft kracht vergaren. De Amerikaanse groep is namelijk met landgenoot Vince Holding Corp. een deal aangegaan. Dankzij de deal wordt het intellectueel eigendom van Vince Holding Corp in een nieuw dochterbedrijf van Authentic Brands Group (ABG) geplaatst waarbij Vince Holding Corp 25 procent in handen krijgt, zo blijkt uit een persbericht.

ABG heeft op hun beurt 76,5 miljoen dollar (69,4 miljoen euro) neergelegd voor de 75 procent van het nieuwe dochterbedrijf en de intellectuele eigendomsrechten. Vince Holding Group meldt het geld te gebruiken om de eigen liquiditeit te verbeteren, werkkapitaal te verhogen en meerdere leningen waaronder één van 27,7 miljoen dollar (25,1 miljoen euro) af te lossen.

Vince Holding Corp geeft in het bericht aan dat het beursgenoteerd zal blijven en dat het de huidige operationele activiteiten zal blijven voortzetten. Ook komen er geen veranderingen in het management van het bedrijf.

Aan het einde van 2022 meldde Vince Holding Corp. nog dat het bedrijf verlies van 5,2 miljoen dollar (4,9 miljoen euro) maakte in het derde kwartaal. Dit verlies heeft onder andere te maken met de sluiting van het merk Rebecca Taylor. De sluiting van het damesmodemerk werd in september 2022 aangekondigd. Vince Holding Corp. gaf aan zich te willen focussen op het merk Vince.