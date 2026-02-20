Interloop: Waarheid in de keten begint op het katoenveld
De kloof tussen certificering en realiteit
Betten uitte zijn zorgen over de huidige staat van duurzaamheidsclaims. Hoewel Interloop met tal van certificeringen werkt, zoals het Better Cotton Initiative (BCI), stelt hij dat deze data op consumentenniveau soms misleidend kunnen zijn. BCI garandeert immers niet dat een specifiek kledingstuk fysiek dat katoen bevat, maar enkel dat er ergens in de keten duurzaam is ingekocht. Voor een waarheidsgetrouw DPP is een verschuiving nodig van document-gebaseerde claims naar fysieke traceerbaarheid.
Upstream waarheid als fundament
Een cruciaal inzicht uit de presentatie is dat de geloofwaardigheid van data stroomafwaarts (downstream) volledig afhankelijk is van de 'upstream waarheid'.
“Het begint niet in de fabriek of de winkel, maar op het katoenveld,” aldus Betten. Om dit te borgen, heeft Interloop eigen katoenboerderijen opgezet als blauwdruk voor regeneratieve landbouw. Inmiddels zijn 10,000 boeren aangesloten, waarbij data direct vanaf het veld wordt vastgelegd.
Validatie via unieke identificatie
Interloop heeft een 'track and trace' systeem ontwikkeld waarbij data het fysieke materiaal volgt, en niet andersom. Elke stap in de keten — van de katoenbaal via het garen tot het eindproduct — krijgt een unieke QR-code. Deze is gekoppeld aan de standaarden van GS1, waaronder de Global Trade Item Number (GTIN) voor producten en de Global Location Number (GLN) voor locaties. Dit zorgt voor een onveranderlijk digitaal spoor.
De complexiteit van Tier 4 toeleveranciers
Voor veel merken is transparantie in de diepere lagen van de keten (Tier 3 en Tier 4) een enorme uitdaging omdat zij deze bedrijven niet bezitten. Betten benadrukte dat samenwerking en vertrouwen essentieel zijn om toeleveranciers te overtuigen hun data te delen. Bij Interloop is het systeem zo ingericht dat elke actor het bestaande record verrijkt, maar eerdere data niet kan overschrijven, wat de integriteit van de informatie waarborgt.
Vertrouwen door verificatie
Het verschil tussen transparantie en vertrouwen ligt volgens Betten in de verificatie. Transparantie is enkel het tonen van data, maar vertrouwen ontstaat pas wanneer die data is geaudit, voorzien van tijdstempels en onafhankelijk gecontroleerd. Een DPP moet daarom een 'levend document' zijn dat gedurende de hele levenscyclus van het product groeit.
Conclusie Voor Interloop is circulariteit en transparantie onlosmakelijk verbonden met hun missie als 'agent of positive change'. Door data op item-niveau vast te leggen vanaf de bron, creëren zij een fundament waar retailers en consumenten op kunnen bouwen. In een tijd waarin EU-regelgeving rondom het DPP nog in ontwikkeling is, toont Interloop aan dat proactief handelen en ketenintegratie de enige weg vooruit zijn.