Internationale ontwerpstudio’s tonen dessins tijdens groeiende Evolution Fair

Bloemen, planten, dieren, strepen, ruiten, stippen… Op patronenbeurs Evolution Fair komen de motieven en kleuren je in alle levendigheid tegemoet. Evolution brengt patroonontwerpers, ook wel surface designers genoemd, samen met mode- en interieurmerken, warenhuizen en fabrikanten. Op hun stands liggen steevast grote vellen met exclusieve designs, geschikt voor allerlei toepassingen: van kleding- en interieurtextiel tot behang en inpakpapier.

De beurs vond dit jaar van 7 tot en met 9 september plaats in de Gashouder op het Amsterdamse Westergasterrein. FashionUnited sprak er tijdens de eerste beursdag met oprichter Chris Verbeek. “Er zijn deze editie 83 exposanten bij uit 22 verschillende landen wereldwijd,” vertelt hij. “Aanvankelijk hadden we bijna 110 aanmeldingen, maar een deel moest afzeggen vanwege onvoorziene omstandigheden, inreisproblemen bijvoorbeeld. Maar in potentie hadden we er 110 kunnen plaatsen.”

Twee jaar geleden

Hoeveel bezoekers er zijn, weet hij op dat moment nog niet precies. “Het is wel een stuk drukker dan vorig jaar. Dat was ook wel te verwachten, maar je weet het natuurlijk nooit.” De reacties zijn tot dusver positief, zegt hij. “Bij de studio’s gaat het al goed. Vooral de klanten zijn tevreden, ze vinden het fijn om collega’s weer te zien, een praatje te maken en natuurlijk dessins te kopen. Want daar gaat het uiteindelijk om.”

Evolution Fair heeft uitbreidingsplannen

Onder de klanten zijn - net als de afgelopen jaren - niet veel modebedrijven, ziet Verbeek. “Voor modebedrijven zijn de prijzen voor de dessins op de beurs relatief hoog.” Dat beaamt ook Marina Strumphler van ontwerpstudio Marinas uit Aalten. Haar originele designs, waarvan sommige gemaakt van gevonden materialen, zouden goed toepasbaar zijn voor mode, zegt ze tegen FashionUnited. Maar toch blijft daar de vraag uit. “Modeklanten hebben er niet vaak het geld voor over. Dessins en textielontwerpen in de mode kosten gemiddeld de helft van de prijs… Maar mode heeft dan ook een andere omloopsnelheid, er worden andere eisen aan gesteld.”

Verbeek probeert wel meer modemerken te trekken. “Op social media gebruiken we bijvoorbeeld de hashtag ‘fashion’, en we benadrukken vaak dat de ontwerpen ook voor mode geschikt zijn.” Heel veel is er tot nu toe niet veranderd. “Het is toch net een andere wereld, denk ik.”

Intussen timmert Verbeek ook op andere fronten aan de weg. “We zijn momenteel aan het kijken of we in New York voet aan de grond kunnen krijgen, dat ziet er veelbelovend uit. Ook heb ik gesprekken met Mosbuild in Moskou, om samen te kijken naar het vormgeven van een designersgedeelte. Daarmee heb ik de handen wel goed vol,” lacht Verbeek. Ook is hij met Westergas in overleg om extra ruimte te regelen voor de beurs in Amsterdam. “Dan moet er een extra locatie bij, maar uit ervaring weet ik dat twee locaties voor één beurs niet altijd goed werken. Misschien beter klein en fijn dan groter.”