Interview met Simplicity: OPUS en someday blijven uitbreiden

De modemerken OPUS en someday vertonen al jaren een indrukwekkende groei in de markt voor dameskleding. Achter hun succes zit het netwerk Simplicity. In een interview met FashionUnited vertellen Kristina Meyer, Chief People, Organisation & Strategy Officer, en Timo Holste, Director B2B Sales, over de plannen en strategieën voor de verdere groei van het bedrijf en de daaruit voortvloeiende carrièremogelijkheden in design en sales.

Het bedrijf heeft zich snel ontwikkeld sinds de oprichting in 2000. Welke mijlpalen en strategieën hebben geholpen om OPUS en someday zo sterk te positioneren in de damesmode-industrie?

Timo Holste: Toen OPUS werd opgericht, waren we puur een leverancier van broeken. Ons idee was toen al om sneller, efficiënter en winstgevender te zijn dan wat tot dan toe op de markt bekend was. We realiseerden ons al snel dat dit idee potentieel had voor meer, en daarom besloten we om complete outfits aan te bieden en tegelijkertijd een zeer geavanceerd shop-in-shop concept toe te passen. Retail is altijd de focus van onze activiteiten geweest. Vervolgens werd onze online shop aan de merkpresentatie toegevoegd. Met de lancering van someday in 2015 hebben we onze mogelijkheden opnieuw uitgebreid, ook in het hogere prijssegment.

Kristina Meyer: Eén element verbindt al deze mijlpalen: we vragen ons van tevoren af wat de klant van ons verwacht en voldoen dus op elk punt en op elk moment aan die verwachtingen. Dit maakt veel beslissingen gemakkelijker en maakt ons consistent.

Op koers voor succes: de modemerken OPUS en someday blijven groeien in de markt voor dameskleding. Credits: Simplicity

Jullie vierden onlangs de opening van de eerste OPUS-winkel in Enschede als een belangrijke stap. Wat zit er achter deze uitbreiding?

Timo Holste: Absoluut weer een mijlpaal voor ons. Met deze stap willen we de naamsbekendheid en ook de relevantie van ons merk in Nederland vergroten. Het retaillandschap is anders dan in Duitsland en onze winkel past daar heel goed in. De winkel is een soort "laboratorium" waar we leren door direct contact met de klant en de merkbeleving te blijven ontwikkelen.

In mei opende Simplicity de eerste OPUS-winkel in Enschede. Bild: Simplicity

Welke andere groeidoelstellingen hebben jullie voor Simplicity gesteld voor de komende jaren? Hoe willen jullie deze bereiken?

Timo Holste: We zien nog veel mogelijkheden voor ons bedrijf. Begin 2025 lanceren we onze nieuwe OPUS Pants. Dit is onze eigen expertcollectie, die zal voortbouwen op het succes van onze broeken tot nu toe en onze relevantie verder zal versterken, ook in de broekenafdeling. We investeren ook in onze merken door een online aanwezigheid op te zetten en extra markten in Europa te verkennen. Net als in Nederland resulteert dit in verschillende strategieën, soms door intensieve samenwerking met retailers, soms online, soms fysiek. De juiste mix is cruciaal. We zijn daar waar de klant ons verwacht.

Kristina Meyer: We zijn ons ervan bewust dat onze doelen ambitieus zijn. Het bereiken ervan is niet mogelijk zonder medewerkers die net zo ambitieus zijn. Alle teams werken met nieuwsgierigheid, openheid en optimisme om de winkelervaring voortdurend te verbeteren. Daarom hebben we geen rigide actieplan op lange termijn, maar kiezen we voor een flexibele aanpak waarbij we voortdurend opnieuw nadenken over hoe we onze doelen kunnen bereiken. We zijn flexibel in het identificeren van kansen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die ons succes op lange termijn garanderen. Dit maakt het bijzonder spannend om voor ons te werken.

Hoe beïnvloedt de uitbreiding van OPUS en someday jullie personeelsplanning?

Kristina Meyer: We versterken onze ontwerp- en verkoopteams en leggen zo een duidelijke focus op onze doelen. Ons design is gevestigd in Hamburg. Ons team zit gewoon dichter op de trends en wordt geïnspireerd door de invloeden van de grote stad. Dit is waar het werken met getalenteerde jonge mensen die bijvoorbeeld via een stage bij ons komen werken, loont: velen van hen zijn later vaste teamleden geworden en brengen nu hun vele ideeën in de praktijk.

De Simplicity-campus in Oelde is het hoofdkantoor van het bedrijf. Credits: Simplicity

Timo Holste: Onze groei is duidelijk ook een verkooptaak. Daarom zijn we op alle locaties op zoek naar zowel jonge professionals als ervaren verkopers. Onze combinatie van een echt goed product en intelligent merchandise management is heel bijzonder in de branche. Merchandise controllers, die ervoor zorgen dat de juiste goederen op het juiste moment op de juiste plaats zijn, zijn ook welkome profielen voor onze nieuwste projecten. Ons traineeprogramma, dat werknemers een 360-graden beeld geeft van onze verkoopafdeling, is een groot succes gebleken en een goede manier om bij ons aan de slag te gaan.

Kristina Meyer: Over het algemeen kun je zien dat onze uitbreiding een grote invloed heeft op onze personeelsplanning. We hebben veel vraag naar getalenteerde mensen die onze passie voor onze klanten delen en de toekomst vorm willen geven. In ruil daarvoor bieden we zeer gemotiveerde teams, geweldige producten en spannende projecten.

Het modeontwerp van OPUS en someday is gevestigd in Hamburg. Credits: Simplicity

Welke rol spelen medewerkers bij Simplicity in het behalen van de gestelde doelen voor de komende jaren?

Kristina Meyer: Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter onze innovaties, zoals de OPUS Pants. Dat is erg leuk en geeft ons het vertrouwen dat we onze positie op de markt verder kunnen uitbouwen. Daarom investeren we niet alleen in ons product en de nieuwste technologie, maar ook in onze medewerkers.

We richten ons op voortdurende training om de groei van onze werknemers te versterken en daarmee onze innovatieve ondernemerskracht. Open communicatie en teamwerk creëren een creatieve werkomgeving en bevorderen de motivatie. Dit heeft natuurlijk ook een positief effect op onze bedrijfscultuur, die wordt gekenmerkt door vertrouwen en waardering. Ons leidende principe is OTOS – One Team One Spirit. Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid zodat we samen onze doelen kunnen bereiken.

De groei van Simplicity. Video: Simplicity