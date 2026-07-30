Interview met global sizing expert Ton Wiedenhoff, Executive Director Europe bij Alvanon

Ton Wiedenhoff, directeur Europa voor het maatvoerings- en kledingtechnologiebedrijf Alvanon, heeft meer dan 35 jaar ervaring in de kledingindustrie. Hij heeft honderden merken en retailers geholpen bij de integratie van transformatieve maatstandaarden en slimmere processen in hun waardeketens.

In dit interview met FashionUnited legt hij uit waarom maatvoering een strategische kwestie is en hoe merken fundamentele data kunnen gebruiken voor meer zichtbaarheid en het bereiken van hun duurzaamheids- en bedrijfsdoelstellingen in het agentic-tijdperk.

Ton Wiedenhoff Beeld: Alvanon

V: De mode-industrie staat voor tal van uitdagingen. Wat baart u de meeste zorgen?

Ton: We maken nog steeds te veel kleding.

We zien al decennialang overproductie: er worden te veel kledingstukken gemaakt, met korting verkocht of, erger nog, ze belanden op de vuilnisbelt. Het is frustrerend dat veel merken en retailers wel investeren in duurzame praktijken en processen, maar dat velen nog steeds een van de grootste oorzaken van verspilling over het hoofd zien: kleding maken die echte lichamen niet past.

Een recent rapport in samenwerking met Coresight Research* toont de omvang van het probleem. Vorig jaar retourneerden consumenten alleen al in de Verenigde Staten voor meer dan 47 miljard Amerikaanse dollar aan producten. Zeventig procent noemde maat en pasvorm als reden. Dat leidt tot veel gefrustreerde klanten, veel verspilling en enorme kosten voor merken.

V: Wat kunnen bedrijven doen om overproductie, verspilling en retouren aan te pakken?

Ton: Terug naar de basis: het bedienen van de specifieke demografie van de consument. ‘One size fits all’ bestaat niet. Het gaat om het definiëren van het uiterlijk, de maat en de vorm van je klanten, en het maken van kleding die daarop aansluit.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De realisatie vereist leiderschap en de toewijding om de specifieke maatstandaarden van een merk te verankeren in de processen van de hele waardeketen. Dit betekent meestal het doorbreken van verouderde silo's en processen. Er moet één enkele, gedeelde bron van waarheid voor maatvoering worden gedefinieerd. Deze moet consequent worden toegepast op elk kledingstuk en duidelijk worden gecommuniceerd naar de consument.

V: AI transformeert de retail in een ongelooflijk tempo. Helpt het of maakt het de zaken ingewikkelder?

Ton: Het antwoord is beide.

Het tijdperk van ‘agentic commerce’ is hier en heeft de manier waarop velen van ons winkelen al veranderd. AI-agenten zijn afhankelijk van gestructureerde, machineleesbare data om producten te evalueren en aan te bevelen. Als de maatinformatie van een merk inconsistent of onvolledig is, kunnen AI-agenten de producten niet effectief aanbevelen. Erger nog, als AI met onjuiste maatdata werkt, zal het simpelweg efficiënter de verkeerde producten aanbevelen, wat het retourprobleem alleen maar groter maakt! Daarom is het correct krijgen van de fundamentele maatvoering niet alleen een operationele kwestie, het is een strategische vereiste voor succes met AI.

V: Zijn er bedrijven die fundamentele maatdata op deze manier gebruiken ten voordele van hun business?

Ton: Absoluut.

Bershka, een zusterbedrijf van Zara en onderdeel van de Inditex Group, heeft zijn productontwikkeling en e-commercestrategie gebouwd rond een duidelijk gedefinieerde standaard voor de maatreeks van zijn doelgroep.

De ontwerpers, patroonmakers, fabrikanten en e-commerceteams gebruiken deze kernstandaard als hun enige bron van waarheid. Ze gebruiken digitale avatars en fysieke ‘tweelingpaspoppen’ op basis van die standaard, wat zorgt voor consistentie in de hele waardeketen. Dit heeft geresulteerd in een daling van tien procent in de retourpercentages van Bershka. Het toont wat mogelijk is wanneer fundamentele maatdata centraal staan in de bedrijfsvoering.

V: Welke andere voordelen levert een sterke maatvoeringsstrategie op, naast het verminderen van retouren?

Ton: Het helpt ontwerpers betere beslissingen te nemen en verbetert de assortimentsplanning en merchandising. Het vermindert giswerk, ondersteunt een nauwkeurigere voorraadplanning, minimaliseert verspilling en maakt betere vraagvoorspellingen mogelijk. De voordelen strekken zich uit over de hele waardeketen.

V: Het klinkt nogal ingewikkeld. Waar moet een bedrijf beginnen?

Ton: Het Coresight Research Report heeft precies dit onderzocht en identificeerde drie kernpijlers om maat en pasvorm toekomstbestendig te maken: het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden, het implementeren van robuust Product Information Management en het duidelijk communiceren van maatvoering via Product Detail Pages.

Ik heb het al gehad over het belang van het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden. Wat ik wil benadrukken, is dat deze kernstandaarden voor vijf tot zeven jaar moeten worden vastgelegd. Als ze voortdurend worden aangepast, kan ‘fit drift’ ontstaan, waarbij de maatvoering in de loop van de tijd geleidelijk verandert. Klanten verliezen hun vertrouwen omdat ze niet meer weten welke maat ze moeten kopen. Het kost tijd om vertrouwen in de pasvorm van een merk op te bouwen.

V: En hoe zit het met de tweede pijler, Product Information Management? Veel kledingmerken hebben die systemen toch al?

Ton: Inderdaad. Als industrie weten we al hoe belangrijk PIM is voor het op elkaar afstemmen van processen. Product Information Management is de operationele ruggengraat geworden die de pasvormstrategie verbindt met de uitvoering in de hele waardeketen van kleding. Zodra een merk zijn maat- en pasvormstandaard heeft vastgesteld, moet die standaard worden vertaald naar gestructureerde, bruikbare productdata, zoals kledingmaten, beoogde pasvormprofielen, stofsamenstelling en rekeigenschappen.

Net zo belangrijk is ‘eigenaarschap’. De teams voor technisch ontwerp, productontwikkeling en e-commerce moeten het allemaal eens zijn over en ‘eigenaar’ zijn van hoe pasvorminformatie wordt gecreëerd, gevalideerd en onderhouden.

De meest geavanceerde organisaties creëren feedbackloops. Ze analyseren retouren, klantrecensies en regionale kooppatronen om terugkerende maatproblemen te identificeren. Vervolgens worden deze inzichten teruggekoppeld naar de toekomstige productontwikkeling. Dat zorgt voor continue verbetering in plaats van het herhalen van dezelfde fouten.

V: En dan de derde pijler: de klantervaring en de Product Detail Page. Hoe kunnen bedrijven hun maat- en pasvormstrategieën nauwkeurig communiceren naar hun klanten, vooral nu voorspellende maattools en virtueel passen steeds gebruikelijker worden?

Ton: Voor consumenten is de Product Detail Page het moment van de waarheid.

Consumenten hebben duidelijke, praktische informatie nodig die hen helpt te begrijpen hoe een kledingstuk op hun lichaam zal passen. Dat betekent gedetailleerde afmetingen, duidelijke beschrijvingen van het beoogde silhouet en de pasvorm, en informatie over hoe stoffen zich gedragen tijdens het dragen.

Het tonen van kledingstukken op verschillende lichaamsvormen helpt om aspecten van de pasvorm te communiceren die metingen alleen niet kunnen vastleggen, zoals de valling, het volume en de beweging.

Klantrecensies zijn even waardevol, vooral wanneer ze gefilterd kunnen worden op lichaamstype, lengte of pasvormvoorkeur. In combinatie met nauwkeurige afmetingen van het model en vergelijkend maatadvies, helpt dit consumenten om met veel meer vertrouwen te kopen.

V: Tot slot, vooruitkijkend, waar moeten modebedrijven zich nu op richten?

Ton: Grote techbedrijven bezitten misschien de AI-platforms, maar kledingmerken en retailers bezitten de eigen data die hun klanten en bedrijven bedienen. Daar ligt het concurrentievoordeel.

Om te slagen in het AI-tijdperk is de noodzaak van schone, machineleesbare pasvormdata een absolute vereiste. Nauwkeurige ‘agentic’ aanbevelingen zijn volledig afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die wij als industrie verstrekken.

Succes in het AI-tijdperk wordt niet bepaald door wie de beste visuele AI had. Het wordt bepaald door wie de beste en meest nauwkeurige fundamentele data heeft, en dat is iets wat elk merk zelf in de hand heeft.

*Coresight Research Rapport mei 2026 'Shifting the Size & Fit Paradigm: A Three Pillar Framework to Reduce Returns and Future-Proof for Agentic Commerce’