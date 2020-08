‘Invallen bij GrandVision’ - EssilorLuxottica laat beslag leggen op gegevens

Het botert nog steeds niet tussen GrandVison en EssilorLuxottica, zo lijkt het in ieder geval na berichten op donderdagochtend. Het Financieele Dagblad bericht over invallen bij optiekketen GrandVision door deurwaarders. Niet veel later heeft GrandVision zelf een bericht naar buiten gebracht dat EssilorLuxottica ‘actie heeft ondernomen om informatie te verkrijgen’.

EssilorLuxottica is in het proces GrandVision, de eigenaar van onder andere Pearle en Eyewish, over te nemen. EssilorLuxottica heeft meermaals gevraagd naar informatie van Grandvision over hoe het laatstgenoemde bedrijf de coronacrisis het hoofd biedt. EssilorLuxottica heeft nu ‘maatregelen genomen om informatie te verzekeren die op GrandVision servers met informatie over de impact van de crisis op GrandVision’, aldus het persbericht.

Hoewel EssilorLuxottica deze informatie nu heeft veiliggesteld, heeft het bedrijf wettelijk gezien nog geen toegang tot deze informatie. Er loopt inmiddels een zaak over het feit of EssilorLuxottica wel toegang mag krijgen tot de informatie.