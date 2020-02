Investeer in innovatieve AI fashion bodyscan startup

Er is al jaren een groeiende behoefte aan slimme technologie in de modebranche.

Bigthinx is een deep-tech startup die gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie voor mode, retail en fitness. Bigthinx's B2B2C AI-software voert een 3D-bodyscan uit met slechts twee foto's van een smartphone en berekent 44 precieze lichaamsafmetingen en lichaamsverhoudingen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.

De AI creëert een gepersonaliseerde virtuele avatar en reproduceert onmiddellijk 3D-kleding van elke 2D-afbeelding om te laten zien hoe het eruit zou zien, hoe het zou passen en draperen in werkelijkheid. Deze metingen en avatars kunnen worden gebruikt voor nauwkeurige maat voorspellingen, aanpassing van kleding en voor tailored fashion.

Klanten die online kleding kopen, hebben vaak geen idee hoe het eruit zal zien en passen, en misbruiken uiteindelijk het gratis retourbeleid als paskamers voor thuisgebruik. Merken verliezen enorm veel geld aan verzendkosten en lijden schade door gratis retourzendingen. Het milieu lijdt ook omdat items met een lage waarde vaak worden vernietigd. Bigthinx helpt consumenten bij het vinden van hun perfecte maat en pasvorm, en merken profiteren van een hoger rendement en verhoogde klantbetrokkenheid.

Bigthinx is opgericht door seriële ondernemers met ‘exits’ in de VS en wordt internationaal erkend als een van de meest vooraanstaande innovatieve deep-tech bedrijven ter wereld. Onlangs won het bedrijf de prijs voor het beste gebruik van AI in mode bij 's werelds grootste AI-award in Londen.

Bigthinx is nu gevestigd in Milaan bij een programma met 's werelds top tien fashion-techbedrijven, georganiseerd door Startup Bootcamp. Door Startup Bootcamp werd Bigthinx geselecteerd uit 1200 innovatieve tech startups.

Wilt u wellicht investeren in een mode AI-startup? Stuur dan svp een bericht naar [email protected] voor meer informatie.