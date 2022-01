Investering van 250 miljoen euro voor B2B marktplaats Ankorstore

B2B marktplaats Ankorstore heeft in een nieuwe financieringsronde 250 miljoen euro opgehaald, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Door de financiering bereikt het bedrijf een waarde van 1,75 miljard euro.

Ankorstore gaat de investering inzetten om verder te groeien zowel horizontaal als verticaal. Zo staat een uitbreiding van de productcategorieën op het platform op de planning en wil het de platformtechnologie verbeteren. “We willen het voor onafhankelijke merken en retailers makkelijker maken om met elkaar samen te werken en een heleboel achterhaalde aspecten van de retailwereld voor hen verbeteren”, zegt Nicolas Cohen, co-CEO en mede-oprichter. “Dankzij de investering kunnen we dit beter, sneller én in meer landen doen.” Het bedrijf is op dit moment al actief in 23 Europese landen. Om de expansie te ondersteunen wil Ankorstore dit jaar ook kantoren openen in Italië en Spanje.

B2B-platform Ankorstore haalt 250 miljoen euro vers kapitaal op

Ankorstore heeft al 200.000 retailers en 15.000 merken aangesloten op het B2B-platform. Naar eigen zeggen is het de snelstgroeiende B2B-marktplaats van Europa. Het verkoopvolume steeg tussen 2020 en 2021 met 950 procent. Het platform is op dit moment actief in onder andere wonen, eten & drinken, mode, beauty en kinderkleding. Voor retailers is het mogelijk om meerdere merken binnen één order te plaatsen en geldt er een minimale ordergrootte van 100 euro per merk. Deze ordergrootte is significant kleiner dan de normale minimumbedragen die worden opgelegd. Ook biedt Ankorstore gratis bezorging binnen Europa van aankopen vanaf 300 euro.

De nieuwe financieringsronde wordt geleid door Bond, Tiger Global, Eurazeo, Coatue en bestaande investeerders Index Ventures, Bain Capital Ventures, GFC, Alven en Aglea.