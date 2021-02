‘Investeringsfonds L Catterton wil 4 miljard neerleggen voor overname Birkenstock’

Wie zal schoenenmerk Birkenstock overnemen, als het al overgenomen wordt? Al meerdere werken circuleren er berichten dat Birkenstock verkocht zal worden. Investeringsfonds L Catterton is volgens Bloomberg bereid om 4 miljard euro neer te leggen voor het merk.

Bloomberg meldt dit op basis van bronnen dicht bij de bedrijven. L Catterton wordt gesteund door modeconcern LVMH en Groupe Arnault, de familieholding van Bernard Arnault. Eerder werd nog gemeld dat een Luxemburgse investeerder CVC in de running was voor Birkenstock. Het blijft echter bij speculeren, maar naar verluidt kan een deal volgende week op zijn vroegst aangekondigd worden.

Birkenstock werd in 1774 opgericht en is gevestigd in Linz am Rhein in Duitsland. Het bedrijf heeft 4300 medewerkers.