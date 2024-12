Investeringstak LVMH neemt minderheidsbelang in Db Bags

Scandinavisch tassenmerk Db Bags heeft een minderheidsinvestering gekregen van LVMH Luxury Ventures Fund I. Het bedrijf wil de investering gebruiken voor de internationale expansieplannen, zo is te lezen in een persbericht. Hoe groot de investering is die het ontvangt van LVMH’s investeringstak is niet bekend.

Tassen- en koffermerk Db Bags is in 2012 opgericht door Truls Brataas en Jon Olsson. Het bedrijf staat bekend om de elegante en minimalistische esthetiek. Het is de eerste grote financieringsronde voor het merk, waarmee het dus de investeringstak van LVMH heeft binnengehaald. Het merk zal zich focussen op de Noord-Europese markt, de Verenigde Staten en Azië.

“De steun van LLV is een enorme mijlpaal voor ons”, zegt CEO Richard Collier. “Hoewel Db authentiek zal blijven aan haar core communities in sneeuw, surf en skate, passen LLV's wereldwijde perspectief, geloofwaardigheid en strategische visie perfect bij onze visie op wat het merk kan worden.” Brataas vult aan: “De premium reiziger van vandaag is niet op zoek naar dezelfde oude zwarte koffer - ze willen reisbenodigdheden die hun levensstijl weerspiegelen. Ze willen reizen met een premium merk dat hun waarden deelt en gelooft in de transformerende kracht van reizen in de wereld.”